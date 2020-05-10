День в истории: 31 мая - Гудзонов пролив и блондинки

В этот день, 31 мая, отмечаются такие события.

Открытие Гудзонова пролива

Гудзонов пролив wikimedia.org

31 мая 1578 года экспедиция в составе 15 судов под начальством Мартина Фробишера вышла в море из Харвича. Экспедиция должна была основать в новооткрытой стране постоянное поселение, оборудовать там шахты и погрузить на борт кораблей 2000 тонн «золотой руды».

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Именно в этой экспедиции был найден пролив, который потом назвали Гудзоновым.

Гудзонов пролив — пролив Северного Ледовитого океана, омывающий берега Канады. Пролив находится между полуостровом Лабрадор на юге и островом Баффинова Земля на севере. Он соединяет море Лабрадор с внутренними заливами Гудзоновым и Фокс, на юго-востоке соединяется с заливом Унгава, известным своими приливами.

Всемирный день без табака

День без табака mirkosmosa.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака (World No Tobacco Day), который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

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И ежегодно ВОЗ и партнеры повсеместно отмечают этот День для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака, и призывая проводить государства эффективную политику по уменьшению масштабов потребления табака в любой форме.

Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться того, чтобы в 21 веке проблема табакокурения исчезла. 21 век наступил, но проблема не исчезла. Борьба с никотином продолжается. И глобальной целью Всемирного дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с употреблением табака и воздействием табачного дыма.

Ведь употребление табака является отдельной самой значительной предотвратимой причиной смерти и в настоящее время, по данным ВОЗ, приводит к смерти каждого десятого взрослого человека в мире. К тому же, ВОЗ сообщает о более чем 25 заболеваниях, течение которых ухудшается под воздействием курения (сердечнососудистые, легочные и онкологические заболевания).

По данным ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 7 миллионов человек (более 800 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030 году эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.

Всемирный день блондинок

День блондинок edinstvennaya.ua

Самая яркая, самая заметная и самая светлоголовая часть человечества наконец-то обрела свой собственный долгожданный и заслуженный праздник. Может быть потому, что права белокурых дам, как они гневно утверждают, незаслуженно попираются буквально по всему миру, светлая дата 31 мая объявлена Всемирным днем блондинок.

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Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат в 2001 году американской комедии «Блондинка в законе», которая и послужила толчком к созданию праздника. Через два года он обрел популярность и в других странах.

Героини множества анекдотов, заложницы перекиси водорода и парикмахерского искусства, невинные жертвы гламура, повелительницы соляриев и силикона, любимицы настоящих джентльменов и обладательницы гиперженской логики достойно отметили эту дату в нашей стране впервые в 2006 году, а именно — решили воздать себе по заслугам и стать лауреатками эксклюзивной премии — «Бриллиантовая шпилька» (это первая специальная премия для блондинок).

Как считают ученые, настоящая блондинка — явление редкое, и по их подсчетам уже к 2202 году блондинки окончательно исчезнут с лица Земли. Только за последние 50 лет число блондинов и блондинок сократилось с 49 до 14 процентов от общего числа жителей планеты. А причин тому несколько. Во-первых, чтобы ребенок родился блондином, у обоих родителей должны быть светлые волосы. Во-вторых, в странах, где преобладает темный цвет волос, население неуклонно растет, а вот европейцы — немцы, скандинавы, россияне, которые являются носителями «белокурого гена» — все чаще ограничиваются одним ребенком. Последний человек со светлыми волосами родится, по мнению ученых, в Финляндии, где проживает самое большее число светловолосых людей на душу населения.

Почему это происходит понять несложно — натуральный блондин / блондинка — явление редкое, и найти себе пару, тоже светловолосую половинку, и чтобы по любви... 1 шанс на миллион…

В сам же праздник в ряде стран проходят парады блондинок, конкурсы среди них с награждением лучших представительниц светловолосых красавиц.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую газету и открытие ДНК.