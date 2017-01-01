Космонавты забрали висевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика — забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА Новости.
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"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", — рассказали в Роскосмосе.
Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов. Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.
Напомним, ранее сообщалось, что на МКС нашли бактерии, угрожающие космонавтам.
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