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Космонавты забрали висевшее 10 лет в космосе полотенце

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Полотенце находилось снаружи МКС.
Космонавты сняли полотенце
Космонавты сняли полотенце
роскосмос

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика — забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА Новости.

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"По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу", — рассказали в Роскосмосе.

Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов. Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.

Напомним, ранее сообщалось, что на МКС нашли бактерии, угрожающие космонавтам.

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Теги: МКС, космонавты, полотенце
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