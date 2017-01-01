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Упрощенный флагман: Meizu представила смартфон 16XS с тремя камерами

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Телефон имеет безрамочный дизайн.
Meizu 16XS
Meizu 16XS
gizmochina.com

В Китае Meizu представила смартфон 16XS — это более доступная версия флагмана 16S. Устройство по дизайну не отличается от старшей версии: все те же тонкие грани сверху и снизу.

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А вот на задней крышке нашлось отличие: у камеры три сенсора вместо двух. Новинка стала первым смартфоном Meizu с тремя основными фотосенсорами. Смартфон доступен в четырех цветах: белый, черный, коралловый и голубой.

Процессором выступает Snapdragon 675 с частотой 2 ГГц. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, а емкость хранилища может быть 64 либо 128 ГБ. Meizu отметила, что смартфон сможет держать в режиме ожидания до двадцати приложений без их принудительного закрытия.

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В смартфоне установлен аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на мощности 18 Вт. При этом устройство легкое и тонкое: 8,3 мм толщины и 165 грамм веса.

Цена начальной версии (с 64 ГБ памяти) составит $246, а модель с хранилищем на 128 ГБ обойдется в $290.

 

Meizu 16XS
Meizu 16XS
gizmochina.com

 

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu представила первый смартфон без отверстий.

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Теги: Meizu, смартфон
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