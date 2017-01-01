Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: МастерШеф. Профессионалы и Холостяк 9 – Выпуск 12

Комментариев: 0
В тренде - ТВ-шоу.

МастерШеф. Профессионалы

Читай также: Видео дня: Холостяк 9 и пародия на FACE - ЮМОРИСТ

Последняя соревновательная неделя в канун финала. Участники, как никогда, готовы удивлять и проявлять свое мастерство. И прямо сейчас кулинары должны быть особенно внимательными, ведь им надо разгадать девять рецептов и приготовить девять блюд. 

Кроме того, им предстоит удивить требовательных французов их же кухней. Чем запомнится эта неделя, и какие кулинары станут финалистами нашего проекта? Кому придется побороться за место в финале, и кто покинет проект за один шаг к финалу? 

Холостяк 9 – Выпуск 12

Читай также: Видео дня: Колыма и Я посмотрел Мстители 4

Двенадцать недель мы наблюдали за тем, как самый желанный мужчина Украины ищет свою любовь среди 25 девушек. Мы переживали за своих любимиц и расстраивались, когда кто-то из них уходил. Сейчас их осталось лишь двое. С каждой из них у Никиты уже сложилась своя история и выбрать одну будет очень сложно… 

Но перед этим холостяку и девушкам предстоит сходить на два финальных свидания, на которых они окончательно выяснять отношения, и Никита поймёт, в кого же он был влюблён всё это время. В романтичную и нежную Дашу – или же в дерзкую и яркую Лилю? 

Напомним, днем ранее в тренды попали Егор Крид у Дудя и Ленинград - Кабриолет.

Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео, Холостяк 9, МастерШеф
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь