Видео дня: МастерШеф. Профессионалы и Холостяк 9 – Выпуск 12

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Последняя соревновательная неделя в канун финала. Участники, как никогда, готовы удивлять и проявлять свое мастерство. И прямо сейчас кулинары должны быть особенно внимательными, ведь им надо разгадать девять рецептов и приготовить девять блюд.

Кроме того, им предстоит удивить требовательных французов их же кухней. Чем запомнится эта неделя, и какие кулинары станут финалистами нашего проекта? Кому придется побороться за место в финале, и кто покинет проект за один шаг к финалу?

Холостяк 9 – Выпуск 12

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Двенадцать недель мы наблюдали за тем, как самый желанный мужчина Украины ищет свою любовь среди 25 девушек. Мы переживали за своих любимиц и расстраивались, когда кто-то из них уходил. Сейчас их осталось лишь двое. С каждой из них у Никиты уже сложилась своя история и выбрать одну будет очень сложно…

Но перед этим холостяку и девушкам предстоит сходить на два финальных свидания, на которых они окончательно выяснять отношения, и Никита поймёт, в кого же он был влюблён всё это время. В романтичную и нежную Дашу – или же в дерзкую и яркую Лилю?

Напомним, днем ранее в тренды попали Егор Крид у Дудя и Ленинград - Кабриолет.