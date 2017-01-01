День в истории: Первая газета и открытие ДНК

В этот день, 30 мая, произошли такие события.

Первая газета

Газета wikimedia.org

Историки считают, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произошедших в городе и мире. Они назывались «Ежедневные дела римского народа» и вывешивались на площадях, а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. Эти сводки имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената, донесения полководцев и тому подобное.

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На протяжении последующих столетий формат новостных изданий мало чем изменился, вплоть до изобретения в Германии в 1450-х годах печатного пресса, позволившего размножать текст, не прибегая к услугам переписчиков. Но эти издания в связи с неразвитостью печатных технологий оставались весьма дорогим атрибутом жизни аристократии и богатых торговцев.

Свой современный облик газеты начали приобретать в начале 17 века, но еще не имели этого названия.

30 мая 1631 года был издан первый номер официальной французской газеты «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Т.Ренодо, получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты (gazetta), которой платили венецианцы в 16 веке за рукописный листок новостей. Вот так с легкой руки Ренодо слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания.

Значение «La Gazette» для развития этого типа СМИ было особенно велико еще и тем, что Ренодо придумал необычайно важное нововведение – в газете на платной основе стали размещать частные объявление, то есть рекламу.

Лишь на 19 век пришелся настоящий мировой бум газетного дела. Именно тогда в газеты сместился центр политической и общественной жизни многих стран Европы.

В 20 веке газеты продолжали успешно жить и развиваться, но постепенно видоизменялись в связи с появлением новых электронных СМИ – радио, телевидение и Интернет, изобретая новые формы подачи материалов и привлечения читателей и рекламодателей.

Изобретение телеграфон

Вальдемар Поульсен со своим изобретением wikimedia.org

Принцип магнитной записи был продемонстрирован датским инженером Вальдемаром Поульсеном в начале 1898 года. Первый прибор назывался телеграфоном и использовал металлическую (стальную) проволоку в качестве носителя. Современные магнитофоны используют более удобные и надёжные магнитные ленты, но базовый принцип аналоговой записи звука не изменился: с усилителя сигнал подаётся на записывающую головку, вдоль которой с постоянной скоростью перемещается носитель (лента или проволока), в результате чего носитель намагничивается соответственно звуковому сигналу. При воспроизведении звука носитель с той же скоростью протягивается вдоль воспроизводящей головки, индуцируя в ней слабый электрический сигнал, который после усиления подаётся на громкоговоритель.

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Патент на телеграфон Поульсен получил в 1898 году. Усилителей звука тогда ещё не было, поэтому звук был очень слабым и его можно было слушать только в наушниках.

30 мая 1900 года на Всемирной выставке в Париже Поульсен представил изобретённый им прибор — телеграфон.

В 1908 году Поульсен разработал усовершенствованный вариант дугового передатчика, названного его именем.

Предложена структура ДНК

Модель ДНК Крика и Уотсона была построена в 1953 году wikimedia.org

В 1953 году в журнале Nature опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика, в которой они предложили структурную модель ДНК — двойную спираль.

Позже Крика, Уотсона и Вилкинса номинировали на Нобелевскую премию 1962 года по Физиологии и Медицине. Среди них была и Розалинда Франклин, чья фотография 51 доказывала, что ДНК — это молекула с двойной спиралью, а не с тройной как думал Полинг.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Покорение Эвереста и подтверждение теории относительности.

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