Взрывы звезд поставили людей на ноги

Ученые предположили, что взрывы сверхновых повлияли на эволюцию человека.

В то время как предки человека находились в фазе перехода от лазания по деревьям к хождению на двух ногах, взрывы древних сверхновых звезд могли ускорить эту трансформацию.

Читай также: Взрыв звезды озадачил астрономов

Энергии этих мощных звездных вспышек могло оказаться достаточно для изменения климата планеты и формирования мощных грозовых бурь с молнией на поверхности планеты, сообщается в новом исследовании.

Эти разряды молнии затем могли вызвать обширные лесные пожары, которые превратили леса Африки в саванну. Так как в саванне путь от одного дерева до другого занимал весьма продолжительное время, у предков человека ускорился переход к хождению на двух конечностях (бипедализм), указывают исследователи во главе с Адрианом Мелоттом (Adrian Melott), заслуженным профессором кафедры физики и астрономии Канзасского университета, США.

Предыдущие исследования показали, что следы изотопа железа-60, извергаемого в ходе вспышек сверхновых, начали появляться примерно 8 миллионов лет назад, а пик активности сверхновых приходится на период около 2,6 миллиона лет назад, в течение которого произошел взрыв близлежащей сверхновой, находящейся на расстоянии всего лишь 123 световых года от Земли, указывают исследователи.

Читай также: «Эволюция, ты пьяна!» Самые необычные животные на Земле (фото)

Однако некоторые другие ученые не рекомендуют делать скоропостижные выводы – поскольку эволюция бипедализма зависит от многих факторов. Этот процесс начался за много миллионов лет до того, как произошли эти звездные взрывы, объяснил ассистент-профессор палеоантропологии Городского университета Нью-Йорка, США, Уильям Харкорт-Смит (William Harcourt-Smith) в ходе электронной переписки с интернет-изданием Live Science.

Первое доказательство появления бипедализма датируется возрастом около 7 миллионов лет, а завершился переход к хождению на двух ногах уже примерно 4,4 миллиона лет назад, сказал Харкорт-Смит.

Кроме того, возникновение гипотетических обширных лесных пожаров, упоминаемых в данном исследовании, подразумевает значительное усиление разрядов молний под действием излучения сверхновых, однако эта переменная имеет большую неопределенность, и ее величину исследователи «не смогли оценить» в своей работе.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Geology 28 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что найдена звезда, летящая с невероятной скоростью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.