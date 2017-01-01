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Для борьбы с раком создали миниатюрных роботов

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Такие роботы будут доставлять лекарства к пораженным органам.
Нанороботы будут полностью автономными
Нанороботы будут полностью автономными
naked-science.ru

То, что раньше можно было видеть лишь в научной фантастике, постепенно приходит в нашу повседневную жизнь. Издание Popular Mechanics сообщает, что исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса разработали миниатюрные «субмарины», использующие наномоторы, позволяющие им перемещаться в теле человека, чтобы доставлять лекарства в пораженные раком органы без хирургического вмешательства.

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Отличительная особенность таких роботов — их независимость от условий внешней среды. «Мы уже знаем, что микродвигатели используют разные внешние движущие силы, такие как свет, тепло или магнитное поле, для активной навигации в определенном месте, — говорит доктор Кан Лян (Kang Liang) из Университета Нового Южного Уэльса. — В этом исследовании мы разработали микродвигатели, которые больше не полагаются на внешние факторы для навигации в определенном месте. Вместо этого они используют вариации биологической среды для автоматической навигации».

Чтобы поддерживать возможность двигаться по всему телу, микромашины самостоятельно регулируют свой уровень pH — меру активности ионов водорода в каком-либо растворе. «Большинство микромоторов позволяют двигаться в двух направлениях, — объясняет Кан Лян. — Но в этой работе мы разработали механизм вертикального движения. Мы объединили эти две концепции, чтобы придумать дизайн автономных микродвигателей, которые позволят двигаться в трех направлениях. Это даст возможность в итоге использовать их как интеллектуальные средства доставки лекарств».

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Как отмечает Кан Лян, при попадании в раковую клетку миниатюрные роботы будут разлагаться, что приведет к высвобождению лекарств с максимальной эффективностью.

Пока что микророботы находятся на стадии тестирования. Физически они будут представлять собой металлоорганические структуры с микромоторными системами, содержащими биоактивный фермент, известный как каталаза. Это фермент, катализирующий разложение образующегося в процессе биологического окисления пероксида водорода на воду и молекулярный кислород, а также окисляющий в присутствии пероксида водорода низкомолекулярные спирты и нитриты.

Напомним, ранее медицинских нанороботов научили ориентироваться в теле человека.

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Теги: нанороботы, рак
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