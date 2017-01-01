Металл, который некуда девать: Эксперименты

Металл торий практически не используется, но его много и нужно куда-то девать.

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Торий можно сейчас найти в самых неожиданных местах. Многие из опытов, которые приведены в видео, показывают детям и используют в качестве классических демонстрационных опытов для школьников или студентов. Каждый опыт максимально понятно объяснит вам происходящее, химия теперь доступна для всех, включая настоящих чайников.

Напомним, ранее блогеры показывали, как ведут себя предметы в кислоте.

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