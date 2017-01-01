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Google: Холодный ядерный синтез невозможен

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Исследование компании доказало, что надеяться на дешевую энергию от синтеза не стоит.
Холодный ядерный синтез пока невозможен
Холодный ядерный синтез пока невозможен
hightech.plus

При слиянии двух атомных ядер выделяется огромное количество энергии — именно этот процесс питает Солнце и другие звезды. Научившись воспроизводить его в земных условиях, человечество получило бы неиссякаемый источник экологически чистой энергии. Однако до сих пор попытки запустить процесс ядерного синтеза при комнатной температуре заканчивались неудачей, сообщает Futurism. 

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В 2015 году холодным ядерным синтезом заинтересовалась Google. Компания выделила $10 млн 30 ученым по всему миру, попросив их изучить перспективы технологии. Результатом проекта стали около дюжины публикаций и недавняя статья Google в журнале Nature.

Результат исследований оказался неутешительным: доказательств, что холодный ядерный синтез возможен, не найдено.

Исследование почти убивает мечты о холодном ядерном синтезе. Тем не менее, инвестиции Google не прошли даром, отмечает Nature. В рамках проекта были созданы инструменты и материалы, которые хорошо работают в экстремальных условиях. Они принесут пользу в других областях энергетики.

В отличие от холодного, у термоядерного синтеза перспективы намного более радужные. Первый рабочий термоядерный реактор может появиться в Великобритании уже в этом году. Исследователи из Китая ставят более отдаленные цели: они намерены «загнать Солнце в коробку» к 2040 году. Дополнительный стимул развитию отрасли дадут многочисленные небольшие стартапы.

Напомним, ранее сообщалось, что британский школьник на уроке собрал термоядерный реактор.

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Теги: ядерный синтез, Google
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