Google: Холодный ядерный синтез невозможен

Исследование компании доказало, что надеяться на дешевую энергию от синтеза не стоит.

При слиянии двух атомных ядер выделяется огромное количество энергии — именно этот процесс питает Солнце и другие звезды. Научившись воспроизводить его в земных условиях, человечество получило бы неиссякаемый источник экологически чистой энергии. Однако до сих пор попытки запустить процесс ядерного синтеза при комнатной температуре заканчивались неудачей, сообщает Futurism.

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В 2015 году холодным ядерным синтезом заинтересовалась Google. Компания выделила $10 млн 30 ученым по всему миру, попросив их изучить перспективы технологии. Результатом проекта стали около дюжины публикаций и недавняя статья Google в журнале Nature.

Результат исследований оказался неутешительным: доказательств, что холодный ядерный синтез возможен, не найдено.

Исследование почти убивает мечты о холодном ядерном синтезе. Тем не менее, инвестиции Google не прошли даром, отмечает Nature. В рамках проекта были созданы инструменты и материалы, которые хорошо работают в экстремальных условиях. Они принесут пользу в других областях энергетики.

В отличие от холодного, у термоядерного синтеза перспективы намного более радужные. Первый рабочий термоядерный реактор может появиться в Великобритании уже в этом году. Исследователи из Китая ставят более отдаленные цели: они намерены «загнать Солнце в коробку» к 2040 году. Дополнительный стимул развитию отрасли дадут многочисленные небольшие стартапы.

Напомним, ранее сообщалось, что британский школьник на уроке собрал термоядерный реактор.

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