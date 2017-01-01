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Видео дня: Егор Крид у Дудя и Ленинград - Кабриолет

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В трендах - клип и интервью.

Егор Крид - уход из Black Star и звонок Поперечному

Популярный певец рассказал Дудю о том, уак произошло расставание с Black Star, сколько зарабатывал Крид, за что ему стыдно и правда ли, что его хотели выгнать из лейбла еще в начале карьеры? 

Ленинград — Кабриолет

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Группа «Ленинград» выпустила клип на новую песню «Кабриолет». Режиссером видео выступила Анна Пармас, а главную роль исполнила Алла Михеева. В ролике Михеева просыпается после девичника и, нарушая все возможные правила дорожного движения, мчит на собственную свадьбу.

Напомним, днем ранее в тренды попали Голос. Дети и Как Ткач с Зеленским в президенты пойти хотел.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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