День в истории: Покорение Эвереста и подтверждение теории относительности

В этот день, 29 мая, произошли такие события.

Зарегистрирована торговая марка Эскалатор

Эскалатор belnovosti.by

29 мая 1900 года американская компания «Отис» зарегистрировала свою новую торговую марку «Эскалатор». Незадолго до этого компания представила первый в мире эскалатор на международной выставке в Париже.

Патент на производство устройства «эскалатор» был получен еще в марте 1892 года изобретателем Ж.Рено, а компания «Отис» начала именно производство и применение эскалаторов в жизни.

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«Эскалатор» в переводе с английского означает «транспортную машину, которая может осуществлять подъем любого груза на высоту». Это движущаяся лестница со ступенями, позволяющая людям или любому грузу перемещаться с одного уровня здания на другой. Эскалатор имеет наклон в диапазоне 30-35° к горизонту лестницы.

Постепенно любая такая автоматическая лестница стала называться людьми «эскалатором» уже не как торговая марка, а как название самого изделия. Такая же история произошла и с Ксероксом. Сначала это было фирменное наименование копировального аппарата, а в дальнейшем стало названием всех копировальных устройств даже совсем других марок.

Слово «эскалатор» использовалось компанией «Отис» как торговая марка до начала 1950-х годов, когда патентное ведомство Соединенных Штатов Америки постановило употреблять его как общий термин для обозначения всех движущихся лестниц.

Свое широкое применение во многих городах мира эскалаторы нашли на станциях метрополитена, в крупных торговых центрах, на вокзалах, аэропортах, в подземных переходах, на промышленных производствах.

В основном эскалаторы выпускаются двух видов: тоннельные и поэтажные. Первые используются в местах с глубоким заложением, а также на сложных производствах. Вторые можно встретить в метро, в торговых комплексах, на вокзалах. К ним всегда имеется свободный доступ.

Подтверждение теории относительности

Артур Стэнли Эддингтон wikipedia.org

В 1919 году была совершена первая попытка доказать теорию относительности об отклонении света в поле тяготения Солнца. Артур Эддингтон возглавил экспедицию на остров Принсипи в Западной Африке. Целью этой экспедиции было наблюдение отклонений лучей света во время солнечного затмения и подтверждения, таким образом, эффектов, описанных ОТО. В марте 1919 года Эддингтон отплыл на корабле из Англии, а в середине мая установил оборудование для наблюдения на острове Принсипи. Затмение ожидалось 29 мая 1919 года в 14 часов, однако наблюдения затрудняли утренний шторм и сильный дождь. Эддингтон писал:

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… Дождь окончился около полудня и примерно в 1:30 мы увидели Солнце. Мы приготовили наши фотоаппараты, надеясь на случай. Я не видел самого затмения, будучи очень занят меняя фотопластинки, кроме одного взгляда, чтобы удостовериться, что оно началось, и полу-взгляда, чтобы оценить количество облаков. Мы получили 16 снимков, на которых Солнце получилось со всеми деталями, но облака закрывали звёзды. На последних нескольких снимках было несколько изображений звёзд, которые дали нам то, что нам было нужно…

Эддингтон остался на острове с целью проявить снимки и измерить отклонения положения звезд. Качество снимков из-за облаков было низким, в результате чего измерения проходили с трудом. 3 июня 1919 года Эддингтон написал в своей записной книжке: «на одной пластинке измерения дали результат, предсказанный Эйнштейном». Некоторые исследователи утверждают, что результаты Эддингтона страдают от систематических ошибок, а неопределенности при измерении настолько велики, что не позволяют сделать какое-либо определённое заключение, хотя современный повторный анализ данных подтверждает правоту Эддингтона.

Первое покорение Эвереста

Эверест tourister.ru

29 мая 1953 года новозеландцем Эдмундом Хиллари и шерпом Норгеем Тенцингом была впервые покорена высочайшая вершина Гималаев и мира – Джомолунгма (Сагарматха, Эверест) – 8848 метра над уровнем моря.

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Джомолунгма – «Мать – богиня мира» – как называют её жители Тибета или Сагарматха – «Властелин мира», как называют её непальцы – гигантский горный массив и высочайшая вершина мира, расположенная на границе Непала и Тибета.

Она привлекла к себе внимание топографов более века тому назад. Первым из них был Джордж Эверест, именно его имя впоследствии было присвоено вершине в честь его географических заслуг.

Первый план восхождения на Эверест был разработан в 1893 году, а первую попытку покорить гору предприняли в 1921 году. Понадобилось более 30 лет и горький опыт тринадцати неудачных восхождений, чтобы впервые покорить Эверест.

29 мая 1953 года Хиллари и Тенцинг взобрались на самый высокий пик вершины Гималаев на границе Непала и Индии, водрузив там флаги Великобритании, Непала, Индии и ООН. Новость об этом дошла до остального мира лишь через четыре дня – 2 июня 1953 года, в день коронации королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Королева Британии удостоила Хиллари рыцарского звания и права добавить к своему имени титул «сэр». Шерп Тэнцинг Норгей, который не был гражданином британского Содружества, получил от королевы медаль.

Эдмунд Хиллари посвятил много лет своей жизни работе с шерпами в Непале, а в 2003 году, когда мир праздновал 50-летие покорения Эвереста, новозеландец был удостоен звания почетного гражданина Непала.

Напомним, днем ранее мы вспоминали появление майонеза и рождение Гильотена.

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