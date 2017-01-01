Apple внезапно выпустила обновленный iPod Touch

Теперь с новым процессором.

Компания Apple представила новый мультимедийный плеер iPod Touch. Новинка базируется на мощном чипе A10 Fusion и имеет объём флеш-памяти до 256 Гбайт.

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IPod touch седьмого поколения получил такой же дизайн и большинство характеристик, как у предыдущей модели шестого поколения, включая 4-дюймовый дисплей Retina, кнопку «Home» без Touch ID, стандартный 3,5-мм разъём для наушников, разъём Lightning, а также один динамик и микрофон. Устройство имеет такую же толщину корпуса, составляющую 6,1 мм, и вес 88 г.

Доступны шесть цветовых вариантов корпуса плеера, включая серый, белый, золотистый, синий, розовый и красный (PRODUCT) RED.

Начиная с сегодняшнего дня, новый iPod touch можно заказать на сайте Apple.com и с помощью приложения Apple Store. Модель плеера с 32 Гбайт флеш-памяти стоит $199. Покупка версий устройства с накопителем ёмкостью 128 или 256 Гбайт обойдётся в $299 и $399 соответственно.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет сделать из iPod игровое устройство.

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