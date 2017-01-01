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Xiaomi выпустила зубную щетку с сенсорным экраном

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Это гибрид фитнес-браслета и зубной щетки.

Зубная щетка с сенсорным экраном
Зубная щетка с сенсорным экраном
CNBeta

Xiaomi не является непосредственным изготовителем этого продукта, но компания, фактически, содержит фирму Huami, а та, в свою очередь, инвестирует в изготовителя зубных щеток Oclean. Продукт, показанный на картинке ниже, как раз является плодом совместного труда Oclean и Huami.

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Эта зубная щетка отличается от других электрических зубных щеток наличием встроенного сенсорного экрана, а по функциональности, можно сказать, это гибрид щетки и фитнес-браслета Mi Band 3.

Устройство синхронизируется со смартфоном, после чего в приложении пользователи могут устанавливать график чистки зубов и соответствующие напоминания. Умная программа может даже оценивать эффективность чистки и выставлять за нее баллы — детей такая программа может увлечь чистить зубы, а родителям не нужно будет ругаться со своими чадами. Также через приложение на экран щетки можно выводить различные картинки — в качестве иллюстрации приводится супергеройская тематика, нынче очень популярная.

Зубная щетка с сенсорным экраном
Зубная щетка с сенсорным экраном
CNBeta

О стоимости новинки и сроках ее выпуска данных пока нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi представила умный обогреватель воздуха.

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Теги: зубная щетка, Xiaomi
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