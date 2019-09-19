День в истории: 28 мая - Появление майонеза и рождение Гильотена

В этот день, 28 мая, произошли такие события.

День рождения Гильотена

Гильотина blogspot.com

Жозеф Игнас Гильотен (Гийотен) (фр. Joseph-Ignace Guillotin) родился 28 мая 1738 года в Сенте (Франция). Он изучал медицину в Реймсе и в Париже, окончив в 1768 году Парижский университет. С мая 1789 года по октябрь 1791 года он был одним из десяти членов Конституционной ассамблеи.

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Гильотен был противником смертной казни (такая вот ирония судьбы!). В то время применялись жестокие методы казни: сжигание на костре, повешение, четвертование. Только аристократов и богатых людей казнили более «гуманным» способом – отрубание головы мечом или топором.

Только как временную меру, пока сохраняется смертная казнь, в октябре 1789 года на заседании Учредительного собрания Гильотен предложил использовать вместо жестоких способов казни более «гуманный» – он предложил пользоваться для обезглавливания механизмом, который, как он считал, не будет причинять боли.

Национальное собрание обратилось к постоянному секретарю Хирургической академии доктору Антуану Луи, известному своими научными трудами по хирургии. Предполагалось, что если он умеет «резать» человека с целью сохранить ему жизнь, то, весьма вероятно, сможет придумать и нечто, быстро ее отнимающую.

Профессор Луи обратился к немецкому механику и фортепьянному мастеру Тобиасу Шмидту, который по его чертежам построил гильотину. Принимал участие в создании гильотины и парижский палач Шарль Анри Сансон. В 1791 году во Франции было узаконено применение гильотины для казни, а весной 1792 года произведена первая казнь через гильотинирование.

Существует распространённое представление, что Гильотен был гильотинирован. Это не так, он умер естественной смертью 26 марта 1814 года в Париже, в возрасте 75 лет. После смерти Гильотена члены его семьи просили правительство изменить название гильотины, но им было отказано. Тогда семья изменила собственное имя.

День рождения майонеза

Майонез shkolazhizni.ru

Существует несколько версий происхождения майонеза. Наиболее достоверная свидетельствует о том, что весь процесс происходил во французском городе Маон в 1756 году, когда англичане оккупировали французские земли в ходе Семилетней войны (1756-1763).

Во французских войсках маршала Луи Франсуа Армана дю Плесси, герцога Ришелье, возникла большая проблема со снабжением продуктами – остались только растительное масло, яйца и лимоны. Поскольку ежедневные омлеты уже успели поднадоесть, герцог Ришелье приказал повару приготовить из имеющихся продуктов какое-либо необычное кушанье.

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Повар, не сумев добыть больше никаких дополнительных продуктов, решил приготовить соус на основе растительного масла. Соус, получившийся на редкость вкусным, пришелся по душе французским военным. И был назван «майонезом» – по-французски «mayonnaise», то есть «маонским», так как французское написание названия города, где все это происходило, Маон – «Mahon». Это произошло 28 мая 1756 года.

Другая версия утверждает, что в 1782 году герцог Луи Криленский отвоевал у англичан город Маон. После битвы был устроен пир. Присутствующим впервые дали попробовать соус из натуральных продуктов, которыми славилась местность. Впоследствии соус получил распространение в Европе, где получил название маонского (от французского – «майонез»).

Майонез – это многокомпонентная система, созданная путем смешивания растительного масла, воды, яичного порошка, сухого молока, уксуса и специй. Сегодня этот продукт присутствует в блюдах почти каждого направления мировой кухни. А россияне – самые майонезолюбивые люди в Европе. Так что французское изобретение стало сейчас воистину национальным русским продуктом.

Первый полёт истребителя Messerschmitt Bf.109

Мессершмитт Bf.109 G-2 в музее «Dream of the Wings» wikipedia.org

Новый истребитель совершил свой первый полет 28 мая 1935 года.

Мессершмитт Bf.109 (нем. Messerschmitt Bf.109, традиционное для СССР написание — Ме-109) — одномоторный поршневой истребитель-низкоплан, состоявший на вооружении Люфтваффе и ВВС различных стран почти 30 лет. В зависимости от модификации использовался в качестве дневного истребителя (включая специализированные модификации для малых высот и семейство версий высотных истребителей), дневного и ночного истребителя-перехватчика, истребителя-штурмовика, истребителя-бомбардировщика, истребителя-фоторазведчика и фоторазведчика без вооружения (в том числе и высотного), а также учебно-тренировочного истребителя. Являлся одним из двух основных истребителей «Люфтваффе», самым массовым самолетом Германии на протяжении всей Второй Мировой войны, а также самым массовым истребителем в истории.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на скотч и первый полет на стратостате.