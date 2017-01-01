Финны выпустили самый безопасный телефон

Bittium объявила о выходе «ультрабезопасного смартфона Bittium Tough Mobile 2.

Как сообщается в пресс-релизе, «ядром информационной безопасности Bittium Tough Mobile 2 является многоуровневая структура безопасности, основанная на усиленной операционной системе Android 9 Pie, уникальных аппаратных решениях, а также функциях защиты информации и программного обеспечения, интегрированных в исходный код».

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Многоуровневая защита информации, как утверждает компания, обеспечивает максимально эффективную защиту данных, хранящихся в устройстве, а также их защищённую передачу.

Используемая в смартфоне система защиты данных включает несколько функций, связанных с шифрованием, аутентификацией и управлением ключами, проверкой безопасности при загрузке и во время выполнения программы, защищённую от несанкционированного доступа платформу обеспечения информационной безопасности, а также режим конфиденциальности. С помощью переключателя конфиденциальности можно отключить микрофоны, камеру и модуль Bluetooth, а показатель точности датчиков снижается одним нажатием кнопки.

Bittium Tough Mobile 2 bittium.com

Bittium Tough Mobile 2 совместим с программным продуктом Bittium Secure Suite, обеспечивающим в том числе удалённое управление телефоном и передачу зашифрованных данных.

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Смартфон базируется на чипсете Qualcomm Snapdragon 670. Устройство имеет на борту специальный элемент аппаратной защиты, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель объёмом 64 Гбайт, слот для карт памяти microSD объёмом до 256 Гбайт, два слота для SIM-карт, встроенный аккумулятор ёмкостью 3000 мА·ч, динамики и систему активного шумоподавления с несколькими микрофонами. Также сообщается о тыльной 12-Мп камере с автофокусом и фронтальной с разрешением 5 Мп.

Bittium Tough Mobile 2 обладает степенью защиты от воды и пыли IP67, соответствует военному стандарту MIL-STD-810G по устойчивости к ударам и падениями, а его 5,2-дюймовый экран с разрешением Full HD поддерживает управление с помощью касаний мокрыми руками или в перчатках.

Цена Bittium Tough Mobile 2 равна 1550 евро. Смартфон уже доступен для предзаказа на сайте компании, хотя сроки выхода пока не указаны. Устройство будет продемонстрировано на мероприятии Infosecurity Europe, которое пройдёт в Лондоне с 4 по 6 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei показала свой складной смартфон.

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