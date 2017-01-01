Мощная газовая горелка своими руками:Эксперименты

Как можно сделать мощную горелку для плавки цветмета?

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Блогер из Огненное ТВ сделал мощную газовую горелку для горна с рекуператором в котором можно будет плавить металлы, заниматься ювелирным литьем и литьем цветных металлов, заниматься ковкой, плавить стекло своими руками и многими экспериментами, требующими высоких температур.

Для этого потребовалось совсем немного материала: пара сантехнических деталей и мощный нагнетатель воздуха.

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