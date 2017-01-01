В Instagram появился новый фильтр-игра

Моргая можно поиграть во Flappy Bird.

Как может провести весь вечер взрослый человек? Занимаясь чем-то важным, серьёзным, взрослым.

Ха, как бы ни так! Вчера я потратил кучу времени, пытаясь пролететь птичкой как можно дальше, не задев трубы, прямо в Инстаграме.

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Многие слышали про мега-сложную игрушку Flappy Bird, создатель которой по собственному желанию удалил свое творение из App Store. Но теперь можно сыграть в эту раздражающую игру в Instagram, используя в качестве управления собственные глаза. Птичкой нужно управлять моргая глазами.

Да, это новый фильтр для «Историй». Нужно просто моргать, глядя в экран, чтобы птичка пролетела как можно дальше, не коснувшись труб. Сложно, но так залипательно!

Чтобы установить себе этот фильтр, просто нажмите на эту ссылку со своего iPhone. Откроется ваш Instagram с уже загруженным фильтром.

Играть можно вдвоем: просто моргайте в камеру смартфона вместе.

Напомним, ранее сообщалось, что Instagram позволит скачивать фото и видео.

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