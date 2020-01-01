День в истории: 27 мая - Патент на скотч и первый полет на стратостате

В этот день, 27 мая, произошли такие события.

Николаевская астрономическая обсерватория

Табличка астрономической обсерватории wikipedia.org

В 1821 году адмиралом Алексеем Грейгом была основана морская обсерватория с целью обеспечения Черноморского флота временем, мореходными картами и обучения морских офицеров астрономическим методам ориентирования. Местом для строительства обсерватории была выбрана вершина Спасского кургана — самый высокий холм Николаева (52 м), а автором проекта главного здания был главный архитектор Черноморского адмиралтейства Фёдор Вунш.

По рекомендации директора обсерватории Дерптского университета Василия Струве на пост первого директора был назначен студент 4 курса Карл Кнорре. Наряду с деятельностью по подготовке морских офицеров он начал заниматься научными астрономическими исследованиями, а в 1832 году создал 5-й лист звёздной карты Берлинской академии наук, при помощи которого потом были открыты малые планеты Астрея и Флора. Кнорре пробыл на посту директора обсерватории 50 лет. Астрономические исследования в обсерватории были продолжены вторым директором Иваном Кортацци, которым был получен каталог положений звёзд, впоследствии названный «Николаевская зона».

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В морской период деятельности обсерватории Кнорре и Кортацци были выполнены гидрографические работы на Азовском, Чёрном и Мраморном морях, проведены описи и определены более точные географические координаты многих опорных пунктов карт указанных морей. Флот был снабжен точными инструментами и совершенными методами определения времени (долготы) и широты.

В 1992 году Николаевская астрономическая обсерватория стала самостоятельным научным учреждением, а в 2002 году получила статус научно-исследовательского института. В этот период НАО расширила тематику исследований в область астрономического приборостроения и исследования околоземного пространства. В 1995 году в НАО создан и введён в действие автоматический телескоп с ПЗС-приёмником — аксиальный меридианный круг (АМК), который в 1999 году включен в список объектов, составляющих национальное достояние Украины. После модернизации и оснащения ПЗС-приёмником зонный астрограф был переименован в мультиканальный телескоп (МКТ).

В 2004 году был введён в эксплуатацию скоростной автоматический комплекс (САК), на котором ведутся регулярные наблюдения объектов ближнего космоса в рамках участия в выполнении национальной космической программы Украины по контролю и анализу космической обстановки. В 2009 году создан первый на Украине мобильный телескоп «Мобител», состоящий из четырёх самостоятельных монтировок, оснащённых современными ПЗС-камерами и системой программного управления в режиме удалённого доступа. Проводится работа по созданию Николаевской виртуальной обсерватории (НикВО) в рамках создания Украинской национальной виртуальной обсерватории.

В апреле 2007 года обсерватория попала в число объектов, которые могут претендовать на включение в Список мирового наследия ЮНЕСКО. В состав памятника входит территория обсерватории площадью 7,1 гектаров, главное здание обсерватории как памятник архитектуры, старые и современные павильоны и постройки научного и хозяйственного назначения, парковый ландшафт и чугунное ограждение.

Патент на прозрачную ленту

Первая клейкая лента sostav.ru

Скотч – разновидность липкой ленты на целлофановой основе, на одной из сторон которой нанесён клей. «Scotch» и «Scotch Tape» – зарегистрированные торговые знаки корпорации 3M.

В 1923 году Ричард Дрю устроился на работу в компанию Minnesota Mining and Manufacturing (сейчас название этой корпорации 3M), которая занималась производством наждачной бумаги, вела исследовательскую деятельность в области водонепроницаемых поверхностей и экспериментировала с целлофаном.

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В 1925 году компания тестировала по магазинам и автосервисам свою новую шкурку «Wetordry», и Ричарду было поручено следить за этим процессом. Как-то раз в автомастерской он заметил, что при покраске кузовов в месте, где поверхность нужно было покрасить двумя или более цветами, разделительные линии получались неаккуратно. Мастерам это не нравилось, и Дрю пообещал что-нибудь придумать.

Через некоторое время Ричард действительно принёс маляру клейкую ленту шириной 2 дюйма (5 см) с пластырем на каждом краю. При испытаниях эта лента скукожилась из-за некоторых недоработок. На процесс усовершенствования ушло около 5 лет — только в 1930 году первый рулончик «шотландской» целлофановой ленты с успехом прошел испытания.

27 мая 1930 года Ричард Дрю запатентовал свое изобретение – прозрачную клеющуюся ленту. Первый в мире скотч был сделан из каучука, масел и смол на целлофановой основе. Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону температур. Первоначально использовался для упаковки обёртки для пищи. Однако в годы Великой депрессии люди сами придумали множество других способов применения скотча на работе и дома: от запечатывания пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц.

В 1932 году Джон Борден усовершенствовал скотч, добавив «встроенное» лезвие для обрезки, что существенно облегчило использование ленты. В последующие годы были и некоторые другие усовершенствования, а также расширение ассортимента ленты. На сегодняшний день в семействе

Первый в мире полет человека на стратостате

Огюст Пикар в гондоле стратостата FNRS-1 wikipedia.org

Первый в мире стратостат был сконструирован и построен выдающимся швейцарским учёным Огюстом Пикаром, который планировал использовать его для исследования космических лучей. Стратостат был оборудован сферической герметичной гондолой из алюминия, которая защищала экипаж от непригодных для жизни условий стратосферы. Проектирование и создание гондолы было осуществлено в 1930 году при поддержке бельгийской организации Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS), в честь которой она была названа FNRS-1.

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27 мая 1931 Огюст Пикар и Пауль Кипфер совершили первый в истории полёт в стратосферу из города Аугсбург, Германия, достигнув высоты 15785 м. Через некоторое время после старта выяснилось, что гондола негерметична, но Пикару быстро удалось заделать щель. В ходе дальнейшего подъёма отказал механизм управления клапаном баллона и стратостат потерял управление. В завершение выяснилось, что неисправна система терморегуляции гондолы, из-за нагрева солнцем температура поднялась до 40 °C при температуре воздуха снаружи стратостата −50 °C. Несмотря на все неприятности, ночью, когда баллон остыл, стратонавтам удалось благополучно приземлиться в тирольских Альпах. 18 августа 1932 Пикар совершил второй рекордный полёт, в целом более удачный, вместе с бельгийским учёным Максом Козинсом. Стратостат стартовал из Цюриха и достиг высоты 16,2 км. Во время полётов Пикар собрал важные данные о верхних слоях атмосферы и о космических лучах.

Впоследствии Огюст Пикар использовал идею, заложенную в стратостате, при проектировании первого батискафа FNRS-2 — автономного глубоководного исследовательского аппарата. Батискаф был построен по той же схеме: герметичная гондола и баллон, но роль баллона, наполненного лёгким газом, играет стальной поплавок, наполненный бензином.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый многомоторный самолет и первую женщину-астронавта.