Солнечной системе предрекли истощение в ближайшие 500 лет

Мы вступаем в эру новой золотой лихорадки, считают ученые.

Президент США Дональд Трамп продолжает следовать своему плану по возвращению людей на Луну в ближайшие пять лет: он выделил на этот проект уже 1,6 миллиарда долларов. Независимо от того, преуспеет он или нет, первая удачная посадка Китая на обратной стороне Луны, свежий проект «лунной деревни» от Европейского космического агентства и множество частных компаний, стремящихся наладить коммерческие рейсы в космос, свидетельствуют о том, что к возвращению человека на естественный спутник Земли мы готовимся на полном серьёзе.

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Но хорошо ли это? Как утверждают исследователи Мартин Элвис и Тони Миллиган в работе «Какую часть Солнечной системы нам оставить нетронутой?», во избежание физического износа Солнечной системы людям стоит ограничиться разработкой одной восьмой части доступных ресурсов. В настоящее время мы наблюдаем начало новой золотой лихорадки, на этот раз на Луне, и вполне возможно, что теорию авторов придётся применить на практике раньше, чем мы думаем, а полигоном послужит наш спутник.

Причина этого связана с явлением времени удвоения – это время, за которое количество величины или материала увеличивается вдвое. Например, экономика, растущая со скоростью 10% в год, удвоит свою стоимость через 7,3 года. Когда мы говорим о космосе, для скачка от 1/8 до 100% достаточно трёх периодов удвоения. Иными словами, со времени, к которому мы израсходуем 1/8 часть ресурсов Солнечной системы, понадобится три периода удвоения, чтобы использовать остальное. При скромной скорости роста потребления космических ресурсов 3,5% в год отметки в 1/8 мы достигнем через 400 лет. А вот уже с того момента потребуется менее 60 лет, чтобы истратить оставшиеся, что создаст огромные трудности для будущей космической экономики – при этом времени на их решение будет очень мало. Поэтому исследование предлагает оставить эти 7/8 нетронутыми (как дикую природу на Земле). Данные области можно будет спокойно исследовать, но не эксплуатировать.

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У Луны высокий потенциал ресурсной и научной эксплуатации. Однако ресурсы распределяются неравномерно. К примеру, вода точно станет ценнейшим ресурсом, так как её можно использовать для выращивания культур, производства ракетного топлива, воздуха и, конечно же, для непосредственного употребления людьми. Считается, что вода на Луне существует в виде льда, смешанного с лунным реголитом, в основном в постоянно затенённых кратерах полярных областей. Это означает, что ресурс этот конечен и невозобновляем. Отдельные области Луны также особенно богаты титаном – опять же, ценные руды представлены в разных месторождениях в разном количестве.

Для переработки ресурсов нам понадобится энергия. На поверхности Луны в наибольшем количестве она представлена в световой форме, и производство солнечной энергии особенно удобно на немногих подходящих нам участках. На нескольких горных вершинах возле лунных полюсов ориентация вращения спутника такова, что Солнце там никогда не заходит, служа бесперебойным источником энергии.

Что касается научных наблюдений, то обратная сторона Луны – прекрасное место для радиоастрономических обсерваторий, особенно для исследования ранней эпохи Вселенной. На Земле ионосфера блокирует низкочастотные радиоволны и создаёт шумы даже в самом высоком диапазоне.

Весьма вероятно, что в будущем появятся совпадающие претензии на разные территории лунной поверхности. Кому и чем владеть? В настоящий момент ни одна страна не может претендовать на право собственности в космическом пространстве согласно имеющемуся Договору о космосе. В частности, Договор гласит, что «ни одно государство не может предъявлять претензии на владение космическим телом или его частью» и «космос может изучаться и эксплуатироваться только в интересах всех стран и является сферой деятельности всего человечества».

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Стоит отметить, что не все страны подписали этот Договор. А в 2015-м году в США приняли «Акт о конкурентоспособных коммерческих запусках в космос», дающий гражданам США, среди прочего, право на «коммерческое исследование и использование неживых космических объектов (включая воду и минералы)». С одной стороны, в законе чётко указано понимание Штатами того, что космос не является суверенной территорией; с другой, не совсем понятно, насколько частная коммерческая компания, эксплуатирующая космические ресурсы, действует «в интересах всех стран».

Если космос, или хотя бы восьмая его часть, в самом деле являются сферой деятельности всего человечества, означает ли это, что его ресурсы должны принадлежать всему человечеству? Предположим, что будет принято некое международное соглашение для ограничения нашей космической деятельности, как предлагается в исследовании. Совершенно очевидно, что первым делом богатые страны и корпорации ринутся осваивать и эксплуатировать Луну. У этого сценария уже были прецеденты. Глубоководная добыча ископаемых в международных водах на Земле может стать очень выгодным способом добычи для стран, которым это окажется по карману, но её возможные экологические последствия уже вызывают беспокойство. Более того, действия ряда стран в Южно-Китайском море демонстрируют, как легко могущественные державы игнорируют международные соглашения и решения судов, когда на кону прибыльные ресурсы. Предположительно то же самое произойдёт с корпорациями или странами, которые будут действовать на Луне.

Но не слишком ли надуманно? Как утверждает исследование, люди не сильны в оценке воздействия экспоненциального роста в долгосрочной перспективе. В 2018 году космический сектор мировой экономики был оценён в 360 миллиардов долларов и, по прогнозам, будет возрастать на 5,6% в год. К 2026 году – через два года после планируемого Трампом возвращения на Луну – он составит 558 миллиардов. Если допустить, что рост в 5% сохранится, то через 100 лет космический сектор подорожает в 130 раз по сравнению с настоящей стоимостью, а через два века – в 17 300 раз и даже может превзойти по стоимости всю земную экономику. Большу́ю часть этого будущего капитала может составить добыча ресурсов, особенно на Луне и астероидах. На временной шкале это всего несколько человеческих поколений. Нет уверенности, что мы добьёмся такой скорости роста за 100 лет, однако категорически отрицать это не стоит.

Часто говорится, что владение – это уже на 9/10 закон. Раз мы вот-вот начнём новую главу космической деятельности человека в космосе, необходимо хорошенько подумать, чтобы не повторить уже совершённых на Земле ошибок.

Напомним, ранее сообщалось, что в Солнечной системе нашли самый мощный вулкан.

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