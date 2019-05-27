День в истории: 26 мая - Первый многомоторный самолет и женщина-астронавт

В этот день, 26 мая, произошли такие события.

Многомоторный самолет

Самолет Русский витязь wikipedia.org

Самолёт создавался зимой 1912—1913 годов. Первоначально назывался «Гранд» (фр. Le Grand) и имел 2 мотора, в мае 1913 года был переименован в «Большой Русско-Балтийский», а в конце июня — в «Русский Витязь».

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Самолёт был построен на Русско-Балтийском вагонном заводе в Санкт-Петербурге в начале 1913 года. Скорее всего, именно поэтому кабина самолёта походила на железнодорожный вагон.

Сикорский сконструировал самолёт в 1911 году, в то время, когда ни один самолёт не мог поднять больше 500 кг. Авиационные эксперты предрекали этому проекту полный провал. Тем не менее, первый полёт 26 мая 1913 года прошёл успешно. Несмотря на успех, люди за пределами России приняли новость о полёте за мистификацию. 2 августа 1913 года был установлен мировой рекорд продолжительности полёта — 1 час 54 мин.

«Русский Витязь» был четырёхмоторным многосекционным бипланом с крыльями разной длины. Фюзеляж представлял собой прямоугольную раму, покрытую фанерой. Самолёт имел две пассажирских кабины с камерой хранения для запасных частей. Спереди кабины находилась открытая площадка с прожектором и пулемётом. Сначала самолёт приводился в движение четырьмя двигателями, установленными в тандеме — один толкательный, другой тянущий.

Существовал «Русский витязь» малое время. 11 сентября 1913 года на 3-м конкурсе военных самолётов сорвавшийся с пролетавшего над «Русским Витязем» самолёта «Меллер-II» двигатель упал на левую коробку крыльев русского самолёта, сильно повредив её. Самолёт не стали восстанавливать, к тому же материал (дерево), из которого он был создан, успел отсыреть и вызывал сомнения в прочности. Сикорский сосредоточился на создании нового самолёта — «Илья Муромец».

Самолёт «Русский витязь» сыграл важную роль в истории авиации — он являлся прототипом всех дальнейших тяжёлых самолётов с двигателями, установленными в ряд на крыле независимо от их схемы. Самолёт вышел удачным и является предметом заслуженной национальной гордости русского народа. Прямым его продолжателем является самолёт «Илья Муромец», первый экземпляр которого был построен в октябре 1913 года.

День рождения Грабовского

Борис Грабовский слева oleg-leusenko.livejournal.co

Борис Грабовский родился 26 мая 1901 года в Тобольске, в семье ссыльного украинского поэта-революционера Павла Арсеньевича Грабовского и Анастасии Николаевны Гутовской. После смерти отца в ноябре 1902 года мать Бориса Грабовского с сыном и со своей матерью переехала в Одессу, а затем в Харьков, а ещё позже перебралась в Среднюю Азию. Учась в гимназии, он увлекался физикой и химией, любил что-то конструировать и мастерить.

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26 июля 1928 года в Ташкенте Грабовскому впервые в мире удалось передать по радио, без проводов, движущееся изображение с помощью полностью электронной системы телевидения. Специальной комиссией в официальном протоколе зафиксировано, что 26 июля 1928 года был произведен опыт с приборами для передачи движущихся изображений на расстояние и хотя изображение было низкокачественным и с помехами, все же в нём можно было узнать одного из помощников Грабовского, а именно — Ивана Филипповича Белянского. Таким образом, как писал позже в автобиографии сам Грабовский, первым переданным по телефоту изображением было изображение Белянского; первым изображением женщины, переданным по телефоту — изображение Грабовской (жены Бориса Павловича). Сам автор изобретения назвал эту систему «Телефотом». Система содержала также усилители на электронных лампах, генераторы развертывающих напряжений, устройства синхронизации. По своим основополагающим идеям система была близка к современным схемам телепередачи изображений.

Первая женщина-астронавт

Салли Райд svoboda.org

Салли Кристен Райд родилась 26 мая 1951 года в Лос-Анжелесе (штат Калифорния, США), в семье с норвежскими корнями. Ее младшая сестра Карен Райд (Karen Ride), стала пресвитерианским священником.

Салли училась в средней школе Портола и школе для девочек Уэстлейк в Лос-Анджелесе. Она активно интересовалась научными дисциплинами, занималась теннисом и входила в национальный список юных спортсменов.

После школы Райд училась в колледже Суортмор в Пенсильвании и Стэнфордском Университете, окончив его со степенью бакалавра по английскому языку и физике. Позже Салли Райд защитила магистерскую и докторскую степени по физике в Стэнфорде в области астрофизики и физики лазера на свободных электронах.

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Райд была одной из 8000 человек, откликнувшихся на объявление NASA о наборе претендентов для космической программы. Впервые в космический полет Райд отправилась в 1983 году, в возрасте 32–х лет, в составе экспедиции «Челленджер STS-7». Она стала третьей в истории женщиной, побывавшей за пределами земной атмосферы. До нее в космос летали советские космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. Второй полет состоялся в 1984 году. Всего Салли Райд провела более 343 часов в космосе.

В 1982 году Салли вышла замуж за коллегу-астронавта Стива Хоули, но семейная жизнь не заладилась, и через 5 лет супруги развелись.

После катастрофы «Челленджера» в январе 1986 года, Салли стала членом президентской комиссии по расследованию аварии и возглавила один из подкомитетов. После завершения расследования Райд получила назначение в штаб-квартиру NASA в Вашингтоне, возглавив работу по стратегическому планированию и организовав отдел исследований.

В 1987 году Райд перешла в Центр международной безопасности и контроля над вооружением при Стэнфордском Университете. В 1989-м она стала профессором физики в Калифорнийском Университете в Сан-Диего и директором Калифорнийского космического института. В 2003 году Райд пригласили войти в состав комиссии, расследовавшей причины гибели шаттла «Колумбия». В последние годы жизни Райд занимала пост президента и генерального директора компании «Sally Ride Science», основанной ею в 2001 году.

Салли Райд стала автором ряда детских книг о космосе, чтобы поощрить интерес детей к изучению научных дисциплин. Во время президентских выборов 2008 года она поддерживала Барака Обаму.

Салли Райд дважды была награждена медалью «За космический полет», ей присуждены премия фон Брауна от Национального космического общества и премия Теодора Рузвельта от NCAA, она была введена в Национальный Зал Славы Женщин и Зал Славы Астронавтов. В ее честь названы две начальные школы – в Техасе и Мэриленде.

Первая американская женщина-астронавт умерла 23 июля 2012 года в Сан-Диего (штат Калифорния, США) от рака поджелудочной железы на 62-м году жизни.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Автостопом по галактике и пропавших детей.