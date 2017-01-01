Раскаленная соль против бронежилета: Эксперименты
Выдержит ли полицейская защита испытание лавой?
В этом видео блогеры из Live Today приготовили лаву из расплавленной соли и вылили ее на бронежилет полицейского. Что с ним произойдет в итоге?
Также под действие соли попадет каска полицейского, шарики орбиз и маршмеллоу.
Напомним, ранее блогеры проверили, что будет, если вылить раскаленную соль на петарды.
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