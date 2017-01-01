Как быстро разобрать стиральную машинку: Эксперименты

Разобрать стиралку можно при помощи кирпича.

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В этом видео блогеры из Креосан покажут, как можно быстро изъять мотор и разобрать стиральную машинку.

Для этого понадобится сама стиральная машинка и кирпич.

В планах блогеров - создать из мотора двигатель для мопеда.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с телевизором и другой техникой в подсолнечном масле.

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