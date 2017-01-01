Как быстро разобрать стиральную машинку: Эксперименты
Разобрать стиралку можно при помощи кирпича.
Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты
В этом видео блогеры из Креосан покажут, как можно быстро изъять мотор и разобрать стиральную машинку.
Для этого понадобится сама стиральная машинка и кирпич.
В планах блогеров - создать из мотора двигатель для мопеда.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с телевизором и другой техникой в подсолнечном масле.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.
Полная версия правил