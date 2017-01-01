Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Как быстро разобрать стиральную машинку: Эксперименты

Комментариев: 0
Разобрать стиралку можно при помощи кирпича.

Читай также: Закипает ли кровь в вакууме: Эксперименты

В этом видео блогеры из Креосан покажут, как можно быстро изъять мотор и разобрать стиральную машинку. 

Для этого понадобится сама стиральная машинка и кирпич.

В планах блогеров - создать из мотора двигатель для мопеда. 

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет с телевизором и другой техникой в подсолнечном масле.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: видео, эксперименты, стиральная машина
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь