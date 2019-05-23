Fujifilm выпустила фотоаппарат на 120 Мп

Камера будет доступна в июне.

Развитие полноценных фотоаппаратов привлекает меньше внимания, чем прогресс камер в смартфонах, однако это не означает, что с ними ничего революционного не происходит. Fujifilm разработала камеру с матрицей размерами 43,8х32,9 миллиметров, что в 1,7 раз больше, чем полноформатный сенсор эквивалентного 35-миллиметровому кадру размера. На такой площади удалось разместить почти 102 миллиона светочувствительных элементов, 3,76 из которых отвечают за фазовый автофокус.

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Благодаря большому размеру сенсора, даже несмотря на большое его разрешение, обеспечивается низкая шумность и высокая светочувствительность. Помогают в этом две технологии — структура матрицы с обратной подсветкой и пятиосевая стабилизация IBIS. Вкупе с новым процессором X-Processor 4, это позволяет рассчитывать на характерную для камер Fujifilm хорошую цветопередачу, резкость и высокое качество снимков.

Впервые для беззеркальных камер с полноформатными и большими по размеру матрицами, GFX100 поддерживает съемку видео в разрешении 4k с частотой 30 кадров в секунду и прогрессивной разверткой. Есть возможность снимать в кинематографическом формате 17:9, в этом случае задействуется область сенсора диагональю 49,56 мм — больше, чем у большинства профессиональных кинокамер, как заявляет производитель.

GFX100 fuji

Корпус новой камеры Fujifilm выполнен из магниевого сплава и обеспечивает защиту внутренностей от брызг и пыли. Форма камеры позволяет одинаково удобно пользоваться ей при любой ориентации кадра — корпус предназначен и для вертикального и для горизонтального хвата, а выводимую на два дисплея информацию можно настраивать. Начало продаж ожидается в июле 2019 года.

Напомним, ранее появился прогноз, что в этом году выйдут смартфоны с камерами на 100 Мп.

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