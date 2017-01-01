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Как выглядит аэротакси будущего: Airbus представил проект Vahana

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Пассажирский беспилотник можно рассмотреть изнутри.
Беспилотное такси от Airbus
Беспилотное такси от Airbus
vahana

Airbus уже несколько лет работает над Vahana — проектом пассажирского беспилотника, который должен стать основой для сервиса воздушных такси. В начале этого года дрон впервые поднялся в воздух. А теперь компания поделилась фотографиями кабины Alpha Two — первого демонстрационного прототипа с законченным интерьером.

Беспилотное такси от Airbus
Беспилотное такси от Airbus
vahana

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На первом из представленных изображений можно увидеть одно посадочное место и экран высокой четкости для отображения информации о полете. Поскольку в кабине нет пилота, пассажир получит беспрепятственный обзор через лобовое стекло, отмечает Engadget.

Другая фотография демонстрирует Alpha Two с открытым люком — однако пока неясно, как именно пассажиры будут попадать внутрь кабины.

Беспилотное такси от Airbus
Беспилотное такси от Airbus
vahana

Возможно, Airbus снабдит серийную версию беспилотника специальной платформой или ступеньками.

Первые летные испытания Vahana прошли успешно, однако предстоит еще долгий путь, прежде чем можно будет воспользоваться услугами воздушного такси от Airbus.

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Теги: Vahana, Airbus, беспилотник
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