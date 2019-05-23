Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ford показал двуногого робота для переноски грузов

Комментариев: 1
Такие роботы будут поставлять товары.
Робот будет доставлять грузы
Робот будет доставлять грузы
Скриншот видео

Автомобильный концерн Ford представил средство доставки посылок на «последней миле» для своей системы на основе робомбилей: коробку донесет и бережно положит у порога двуногий робот Digit, разработанный компанией Agility Robotics.

Читай также: Ford создал будку для боящихся громких звуков собак

Во время поездки робот в сложенном виде будет лежать в салоне, а затем пройдет по садовой дорожке, куда беспилотному фургону въезд запрещен. Систему Ford планирует запустить уже в 2021 году. Вот как это должно выглядеть в идеале:

IEEE Specrum указывает, что Digit пока работает не полностью автономно. Во время демонстрации им управлял оператор с помощью команд высокого уровня: «пройди туда, «поднимись по ступенькам», «положи коробку» и т. п. Однако создатели утверждают, что во время съемок клипа робот ни разу не споткнулся и не выронил поклажу. Впрочем, до начала работы Digit придется обучиться целому ряду важных в реальной жизни умений — например, охранять посылку от домашних животных и нетерпеливых детей.

Разработчики, впрочем, надеются переложить часть ответственности на беспилотные фургоны. Подзаряжаемый в машине Digit буквально будет легче, так как ему нужны сравнительно скромные аккумуляторы. А системы ориентации автомобиля помогут найти дорогу: по словам представителей Ford, на робомобилях устанавливают гораздо более производительные системы, чем на роботах.

Читай также: LG показала обновленный экзоскелет для переноса грузов

По данным CNN, Digit может поднимать и переносить посылки весом до 18 кг.

Глава Aglity Дамион Шелтон в интервью Spectrum сказал, что пока окончательно не решено, какие операции робот будет выполнять самостоятельно, а где будет полагаться на выводы сенсоров и компьютеров автомобиля-партнера.

В Ford пока не говорят, будет ли компания создавать собственную сеть доставки или предоставит робомобили и роботов в качестве готового технологического решения для партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закроет подразделение двуногих роботов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: робот, видео, ford
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Духовный_скреп    23.05.2019, 13:07
Оценка:  0
Духовный_скреп
Фигня.На Рассии есть робот Борис,он может плясать и в ладоши хлопать.А если пацану водяры налить-вы ваще охренеете)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь