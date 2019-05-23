Ford показал двуногого робота для переноски грузов

Такие роботы будут поставлять товары.

Автомобильный концерн Ford представил средство доставки посылок на «последней миле» для своей системы на основе робомбилей: коробку донесет и бережно положит у порога двуногий робот Digit, разработанный компанией Agility Robotics.

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Во время поездки робот в сложенном виде будет лежать в салоне, а затем пройдет по садовой дорожке, куда беспилотному фургону въезд запрещен. Систему Ford планирует запустить уже в 2021 году. Вот как это должно выглядеть в идеале:

IEEE Specrum указывает, что Digit пока работает не полностью автономно. Во время демонстрации им управлял оператор с помощью команд высокого уровня: «пройди туда, «поднимись по ступенькам», «положи коробку» и т. п. Однако создатели утверждают, что во время съемок клипа робот ни разу не споткнулся и не выронил поклажу. Впрочем, до начала работы Digit придется обучиться целому ряду важных в реальной жизни умений — например, охранять посылку от домашних животных и нетерпеливых детей.

Разработчики, впрочем, надеются переложить часть ответственности на беспилотные фургоны. Подзаряжаемый в машине Digit буквально будет легче, так как ему нужны сравнительно скромные аккумуляторы. А системы ориентации автомобиля помогут найти дорогу: по словам представителей Ford, на робомобилях устанавливают гораздо более производительные системы, чем на роботах.

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По данным CNN, Digit может поднимать и переносить посылки весом до 18 кг.

Глава Aglity Дамион Шелтон в интервью Spectrum сказал, что пока окончательно не решено, какие операции робот будет выполнять самостоятельно, а где будет полагаться на выводы сенсоров и компьютеров автомобиля-партнера.

В Ford пока не говорят, будет ли компания создавать собственную сеть доставки или предоставит робомобили и роботов в качестве готового технологического решения для партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что Google закроет подразделение двуногих роботов.

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