Робот-кулинар своими руками: Эксперименты

Как сделать устройство для автоматической варки макарон?

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Блогер Temnaya FAZA решил упростить себе жизнь и создать робота для приготовления макарон. Робот получился очень простой, но автоматизация процесса варки получилась.

Не обошлось без маленьких накладок: не все макароны высыпались на тарелку. Часть оказалась на столе и полу.

Для изготовления робота понадобились мини-компьютер, которым можно управлять со смартфона, и запчасти.

Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?

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