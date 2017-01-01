Робот-кулинар своими руками: Эксперименты
Как сделать устройство для автоматической варки макарон?
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Блогер Temnaya FAZA решил упростить себе жизнь и создать робота для приготовления макарон. Робот получился очень простой, но автоматизация процесса варки получилась.
Не обошлось без маленьких накладок: не все макароны высыпались на тарелку. Часть оказалась на столе и полу.
Для изготовления робота понадобились мини-компьютер, которым можно управлять со смартфона, и запчасти.
Напомним, ранее блогеры проверяли, что будет, если неделю есть только фастфуд?
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