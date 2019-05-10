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Вышло майское обновление Windows 10

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Widows 10 получило обновление
Widows 10 получило обновление
Windows Central

После дополнительного месяца тестирования Microsoft всё-таки выпустила очередное обновление для Windows 10. Речь идёт, разумеется, о Windows 10 May 2019 Update. Эта версия, как ожидается, должна принести не столько новые функции, сколько стабилизацию существующей кодовой базы. А ещё — иную возможность обновления.

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Для получения Windows 10 May 2019 Update нужно открыть Центр обновлений Windows. Он находится в меню «Пуск > Настройки > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows», после чего выбрать «Проверить наличие обновлений». После проверки необходимые файлы можно будет загрузить и установить.

Обновление развёртывается постепенно, потому вероятно, что многие не получат его в ближайшее время. Но если кому-то не терпится попробовать новинку, стоит скачать Media Creation Tool для версии 1903 и использовать эту утилиту. Также отмечается, что начиная с июня, Microsoft начнет обновлять устройства, на которых работает Windows 10 April 2018 Update и более ранние версии «десятки».

Что касается нововведений в 1903, то среди них ожидается улучшенный контроль над обновлениями, некоторые новые возможности по работе со смартфонами и т. д. Кроме того, Microsoft запустила новый сайт с описанием проблем всех актуальных версий Windows 10. Там есть поиск по ключевым словам, а также описание функциональных и ежемесячных обновлений.

Напомним, что ранее для Windows 10 вышли обновления, ускоряющие работу системы.

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Теги: обновление, Windows 10
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