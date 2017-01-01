Цитрус открыл продажу долгожданной новинки от DJI - экшн-камеры с двумя экранами Osmo Action

На прошлой неделе компания DJI, известная своими дронами, а также популярной миниатюрной камерой Osmo Pocket, представила первую экшн-камеру с двумя цветными экранами Osmo Action. Она уже доступна для продажи в Цитрусе по цене 12 510 грн.

Экшн-камера с двумя экранами

Особенность новинки - два цветных экрана. Основной экран представляет собой сенсор 2,25 дюйма с влагозащитным покрытием и защитой от отпечатков. Второй, 1,4-дюймовый экран, предназначен для селфи. Благодаря высокой яркости в 750 nits он отлично подходит для использования даже в самый солнечный день.

Возможности для съемки

Osmo Action получила 12-мегапиксельную матрицу Sony формата 1/2,3 дюйма и объектив с полем зрения 145°. Есть возможность записи видео 4К частотой 60 кадров в секунду (при съемке в HDR частота ограничится 30 к/с) и записи замедленного в 8 раз видео с Full HD-разрешением. В Osmo Action также есть система электронной стабилизации изображения - RockSteady.

Защита камеры

Экшн-камера Osmo Action выполнена в защитном корпусе, способном выдержать падения с высоты 1,5 м и погружения под воду на глубину до 11 метров. Для погружения глубже необходим будет специальный чехол.

Другие особенности

Для удобного управления на панели есть кнопка быстрого переключения (Quick Switch), которая обеспечивает простой и быстрый доступ к режимам и настройкам. С ее помощью можно переключаться между экранами, изменять режимы и выбирать пользовательские настройки.

Функция SnapShot в Osmo Action дает возможность не пропустить момент действия. Когда устройство выключено, достаточно нажать кнопку спуска для включения питания и можно меньше чем через 2 секунды начинать запись.

Камера оснащена аккумулятором емкостью 1300 мАч. Одного заряда хватает на 110 минут съемки 1080p со скоростью 30 кадров в секунду и на 64 минуты съемки видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Вес новинки – всего 124 грамма.

О Цитрусе

“Цитрус“ — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Сегодня “Цитрус“ — это ведущий интернет-магазин citrus.ua и сеть из 52 магазинов, работающих в уникальном для Украины формате инновационных развлекательных центров с открытым доступом к товарам, интерактивными зонами виртуальной реальности, электротранспорта, устройств умного дома. «Цитрус» развивает собственную сеть авторизированных сервисных центров и пунктов проката электротранспорта, а также не имеющих аналогов образовательных пространств “ЦеХАБ“ и “Цитрус Академия“ во флагманских магазинах сети.