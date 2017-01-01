Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нейросеть научилась оживлять фотографии

Комментариев: 0
Для создания движения сети достаточно одного кадра.
Нейросеть оживляет фото
Нейросеть оживляет фото
Скриншот видео

Разработчики анонсировали необычную технологию создания анимированных изображений с помощью ИИ-алгоритма. Фишкой нового метода стали низкие требования к количеству обучающего материала: чтобы сделать изображение лица «говорящим», нейросети достаточно единственного кадра.

Читай также: Нейросеть научилась делать реалистичные фото по простым рисункам

Представленный разработчиками алгоритм основан на технологии машинного обучения, использующей статичные изображения для создания анимации. Ключевым отличием ИИ от аналогов стала возможность «предсказывать» изменение будущего кадра на основе определённых ключевых точек картинки. Для «оживления» фотографии нейросети хватает одного кадра, при увеличении же числа сэмплов точность мимики значительно возрастает.

После первичного обучения на готовых видеороликах компьютер прогнозирует, как изменится та или иная часть обрабатываемого лица при движении, и определяет параметры отрисовки с учётом изученных ранее данных. Такой подход способен сгенерировать реалистичные модели «говорящих голов», а в перспективе  может найти применение в различных отраслях, включая игровую- и киноиндустрию.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросеть научили создавать трехерные модели лиц по фотографиям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: нейросеть, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь