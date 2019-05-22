Видео дня: Реакция Зеленского на MARUV и МастерШеф. Профессионалы

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MARUV в гостях у Вечернего Квартала

На канале Вечерний Квартал fan вышла запись с номером за февраль, в котором выступил еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Ролик набрал почти 400 тысяч просмотров за три дня.

МастерШеф. Профессионалы. Выпуск 12 от 18.05.2019

Первый конкурс проверит не только профессиональные навыки конкурсантов, но и физическую подготовку. За пять минут каждому из них придётся угадать состав неизвестного блюда из 24 различных ингредиентов и трое аутсайдеров сразу же наденут черные фартуки.

Во втором испытании участникам придётся соперничать не друг с другом, а с победителями прошлых сезонов шоу Мастер Шеф 2019 и проверить, то насколько они готовы сплотиться ради общего результата.

Напомним, днем ранее в тренды попали инаугурация Зеленского и возвращение Коломойского.

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