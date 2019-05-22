Видео дня: Реакция Зеленского на MARUV и МастерШеф. Профессионалы
MARUV в гостях у Вечернего Квартала
На канале Вечерний Квартал fan вышла запись с номером за февраль, в котором выступил еще кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Ролик набрал почти 400 тысяч просмотров за три дня.
МастерШеф. Профессионалы. Выпуск 12 от 18.05.2019
Первый конкурс проверит не только профессиональные навыки конкурсантов, но и физическую подготовку. За пять минут каждому из них придётся угадать состав неизвестного блюда из 24 различных ингредиентов и трое аутсайдеров сразу же наденут черные фартуки.
Во втором испытании участникам придётся соперничать не друг с другом, а с победителями прошлых сезонов шоу Мастер Шеф 2019 и проверить, то насколько они готовы сплотиться ради общего результата.
Напомним, днем ранее в тренды попали инаугурация Зеленского и возвращение Коломойского.
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Полная версия правил
А как мы знаем, ЗЕ - таки марионетка. Вопрос: украинцы, у вас как с мозгами? Вы за кого проголосовали?
Многовековая ассимиляция с кацапским быдлом, таки дала результат - дебилизацию?