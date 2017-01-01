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День в истории: Выход Windows 3.0 и изобретение тюбика для зубной пасты

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В этот день, 22 мая, произошли такие события.

Изобретение тюбика для зубной пасты

Первый тюбик зубной пасты
Первый тюбик зубной пасты
Pinterest.com

22 мая 1892 года дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Тогда доктор и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют и кремами, и красками, и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару. 

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До конца 19 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неудобно. В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт додумался выпускать «разжиженный» порошок-пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что оказалось еще хуже пакетиков. 

Дантист Шеффилд, профессия которого напрямую была связана с изобретением Колгейта, решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать и для хранения зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой. 

Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал все тот же аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение. 

В 1896 году мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе. С тех пор популярность зубной пасты возросла, появилось более 20 видов различных паст. Постепенно олово, из которого делались первые тубы, заменили на алюминий, а позже и на пластик. Однако по форме тюбик остался верен своим американским предкам.

Выход Windows 3.0

Windows 3.0
Windows 3.0
Wikipedia.org

22 мая 1990 года Microsoft начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 Кб. За две недели было продано более 100 000 копий по цене 150 долларов. А в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов. 

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Успех был напрямую связан с широким распространением однозадачной операционной системы MS DOS. Windows 3.0 запускалась из нее как обычная программа, но в отличие от предыдущих версий (самая ранняя Windows появилась в ноябре 1983 года) поддерживала параллельную работу нескольких программ MS DOS. 

В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд простых приложений. Например, блокнот, текстовый редактор Write и калькулятор. Также в Windows 3.0 появилась игра «Солитер», а пользователи платформы получили возможность менять настройки компьютера и запускать текстовые программы, созданные для MS DOS. 

В отличие от скучного текстового интерфейса MS DOS, в Windows 3.0 к каждому приложению была прикреплена соответствующая иконка. Для запуска приложения было достаточно выделить иконку и кликнуть по ней. В отличие от интерфейса командной строки MS DOS, пользователь Windows 3.0 получил произвольный доступ ко всем видимым на экране объектам. 

Также новая платформа могла использовать возможности процессоров Intel 80286 и 80386 по управлению памятью. Графический интерфейс Windows 3.0 немного приблизил пользователей компьютеров IBM PC к комфорту, который предоставляли в то время компьютеры Apple Macintosh.

Международный день биологического разнообразия

Международный день биологического разнообразия
Международный день биологического разнообразия
webplus.info

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity). 

Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году. 

Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Однако, ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня, и в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 22 мая. 

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие острова Святой Елены и быструю заморозку.

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Теги: день в истории
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