День в истории: Выход Windows 3.0 и изобретение тюбика для зубной пасты

В этот день, 22 мая, произошли такие события.

Изобретение тюбика для зубной пасты

Первый тюбик зубной пасты Pinterest.com

22 мая 1892 года дантист из Нью-Лондона Вашингтон Шеффилд изобрел тюбик для зубной пасты. Тогда доктор и подумать не мог, что его детище станет одним из самых актуальных предметов человеческого бытия. И хотя сегодня тюбики наполняют и кремами, и красками, и даже пищей, зубная паста была первым продуктом, который был упакован в эту тару.

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До конца 19 века зубы чистили зубным порошком. Продавали его в небольших бумажных пакетиках, что было очень непрактично и неудобно. В 1873 году нью-йоркский аптекарь Колгейт додумался выпускать «разжиженный» порошок-пасту, которую стал упаковывать в стеклянные баночки, что оказалось еще хуже пакетиков.

Дантист Шеффилд, профессия которого напрямую была связана с изобретением Колгейта, решил сделать пользование новой зубной пастой более удобным. Он прослышал об одном американском художнике, который еще в 1840-х годах хранил свои краски в оловянных трубочках. Вашингтон подумал, что подобные трубочки после небольшой модернизации можно использовать и для хранения зубной пасты. Идея так увлекла доктора, что он всерьез занялся выпуском туб с зубной пастой.

Однако Шеффилд не был бизнесменом и не догадался вовремя запатентовать свое изобретение. Через год после того, как стоматолог запустил выпуск тюбиков, о новинке прознал все тот же аптекарь Колгейт. Он быстро перенял практику упаковки в тубы всевозможных мазей и кремов, а также стал обладателем прав на это изобретение.

В 1896 году мистер Колгейт стал производить зубные пасты в тюбиках по собственной технологии, благодаря чему и тюбик, и паста получили всеобщее признание в Америке и Европе. С тех пор популярность зубной пасты возросла, появилось более 20 видов различных паст. Постепенно олово, из которого делались первые тубы, заменили на алюминий, а позже и на пластик. Однако по форме тюбик остался верен своим американским предкам.

Выход Windows 3.0

Windows 3.0 Wikipedia.org

22 мая 1990 года Microsoft начала продажу Windows 3.0, первой операционной системы, преодолевшей порог памяти в 640 Кб. За две недели было продано более 100 000 копий по цене 150 долларов. А в дальнейшем число проданных экземпляров превысило 10 миллионов.

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Успех был напрямую связан с широким распространением однозадачной операционной системы MS DOS. Windows 3.0 запускалась из нее как обычная программа, но в отличие от предыдущих версий (самая ранняя Windows появилась в ноябре 1983 года) поддерживала параллельную работу нескольких программ MS DOS.

В Windows 3.0 компания Microsoft включила ряд простых приложений. Например, блокнот, текстовый редактор Write и калькулятор. Также в Windows 3.0 появилась игра «Солитер», а пользователи платформы получили возможность менять настройки компьютера и запускать текстовые программы, созданные для MS DOS.

В отличие от скучного текстового интерфейса MS DOS, в Windows 3.0 к каждому приложению была прикреплена соответствующая иконка. Для запуска приложения было достаточно выделить иконку и кликнуть по ней. В отличие от интерфейса командной строки MS DOS, пользователь Windows 3.0 получил произвольный доступ ко всем видимым на экране объектам.

Также новая платформа могла использовать возможности процессоров Intel 80286 и 80386 по управлению памятью. Графический интерфейс Windows 3.0 немного приблизил пользователей компьютеров IBM PC к комфорту, который предоставляли в то время компьютеры Apple Macintosh.

Международный день биологического разнообразия

Международный день биологического разнообразия webplus.info

Ежегодно, начиная с 2001 года, 22 мая отмечается Международный день биологического разнообразия (International Day for Biological Diversity).

Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году в специальной резолюции (№ A/RES/49/119) на основе рекомендации Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КБР), которая состоялась в 1994 году.

Изначально Международный день биологического разнообразия рекомендовалось отмечать 29 декабря — в день вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Однако, ввиду большого количества праздников, отмечаемых в это время года, многие страны сталкивались с трудностями в планировании и проведении мероприятий по празднованию Дня, и в 2000 году было принято решение об изменении этой даты на 22 мая.

Напомним, днем ранее мы вспоминали открытие острова Святой Елены и быструю заморозку.

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