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У больных диабетом нашли смертельную опасность

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Такие пациенты подвержены риску цирроза печени.
Диабетики могут страдать от цирроза печени
Диабетики могут страдать от цирроза печени
CC0 Public Domain

Ученые Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго показали, что пациенты, страдающие от диабета 2-го типа, подвержены высокому риску развития смертельно опасного цирроза и рака печени, которые диагностируются на поздних стадиях. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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В исследовании приняли участие 18 миллионов человек из Великобритании, Нидерландов, Италии и Испании. Специалисты выявили людей с неалкогольной жировой болезнью печени (НЖБП) и определили риск развития опасных заболеваний по сравнению с теми, у кого не был поставлен диагноз. Известно, что у каждого шестого с НЖБП болезнь переходит в неалкогольный стеатогепатит, возникают повреждения печени, рубцы, развивается серьезная недостаточность или даже возникают опухоли.

По словам исследователей, их удивило высокое число людей с НЖБП, у кого болезнь не была диагностирована. Это указывало на то, что многие люди не получают первичную помощь на ранних стадиях болезни, и за сравнительно короткий период времени у них развиваются более опасные патологии. При этом люди с диабетом подвергают себя наибольшему риску цирроза и рака. У них вероятность тяжелых заболеваний была выше в два раза по сравнению с другими группами пациентов.

Напомним, ранее ученые выяснили, что женщины с тяжелой умственной работой чаще болеют диабетом.

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Теги: диабет, печень, цирроз
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