Видео дня: Инаугурация Зеленского и возвращение Коломойского

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Инаугурация Владимира Зеленского

Смотрите спецвыпуск ТСН, посвященный инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского и трансляцию торжественной церемонии, которая прошла в Верховной Раде Украины.

Прямую трансляцию посмотрели почти 2 млн пользователей.

Коломойский вернулся

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После двух лет жизни за границей Игорь Коломойский вернулся в Украину. Это произошло в ночь на 16 мая. Он прилетел из Тель-Авива в Днепр, и в тот же день ближе к вечеру прибыл в Киев. Съемочная группа «Схем» зафиксировала, как олигарх из аэропорта «Борисполь» направился в ресторан Сatch в центре столицы. Это заведение находится в бизнес-центре по улице Владимирской, где имеет офис Коломойский. Журналист «Схем» зашел в ресторан и заметил, что олигарх находился в компании народных депутатов от группы «Возрождение» Виталия Хомутынника и Андрея Шипка, бизнесмена Павла Фукса и своего друга и совладельца «95-го квартала» Тимура Миндича. Коломойский согласился поговорить со «схемами». В первом экспресс-интервью после возвращения в Украину Коломойский рассказал о деле, которое расследуют против него в Америке, знакомство с подозреваемым по делу о хищении сотен миллионов облэнерго Дмитрием Крючковым и о том, пойдет ли на инаугурацию Владимира Зеленского.

Напомним, днем ранее в тренды попали Финал Евровидения и Орел и решка в Лондоне.

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