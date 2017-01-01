День в истории: Остров Святой Елены и быстрая заморозка

В этот день, 21 мая, произошли такие события.

Остров Святой Елены

Остров Святой Елены wikipedia.org

Существуя как государство с 1143 года, Португалия всегда была обращена к морю. Издревле важнейшими промыслами здесь были рыболовство и торговое мореплавание. Интерес к исследованиям вместе с развитием технологий в мореплавании породили Португальскую экспансию и великие географические открытия.

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Одним из таких первооткрывателей был испанский мореплаватель Жуан да Нова, состоящий на службе у португальцев. В 1501 году, следуя из Португалии в Индию во главе флотилии из 4 кораблей, он открыл в Атлантическом океане остров Вознесения, а на обратном пути – еще один небольшой остров.

Этот остров в Южной Атлантике был открыт да Нова 21 мая 1502 года, в день Святой Елены, отсюда и название острова. Остров Святой Елены (англ. Saint Helena) – вулканический остров в южной части Атлантического океана, в 1900 км к западу от Южной Африки и площадью 122 кв.км.

Остров долго оставался неизвестным другим европейцам, вплоть до 1588 года, когда его посетил английский капитан Кавендиш на обратном пути из своего кругосветного плавания. Заселение острова началось еще позднее – только в середине 17 века, когда голландцы основали здесь первую колонию. По преданию, остров Святой Елены является первым пунктом в южном полушарии, где началась европейская колонизация.

Этот остров стал стратегически важным объектом, так как служил пунктом снабжения водой и продовольствием морских судов на пути в Индию. В 17 веке им недолгое время владели голландцы, но в упорной борьбе за обладание островами Англия одержала победу, и в 1659 году остров перешел Ост-Индской компании, которая владела им до 1834 года, после чего остров стал колонией Великобритании.

Но особенно известен остров Святой Елены, как место ссылки Наполеона Бонапарта в 1815-1821 годах, когда английское правительство держало здесь его в плену, здесь же он и скончался в 1821 году.

Теперь остров принадлежит непосредственно английской короне. По конституции 1967 года остров Святой Елены получил ограниченное самоуправление. Главой органов управления является английский губернатор, который непосредственно руководит деятельностью Законодательного и Исполнительного советов. В состав Законодательного совета помимо губернатора назначаются правительственный секретарь и казначей, а 12 членов совета избираются населением. Исполнительный совет выполняет функции правительства.

Основное занятие населения острова – сельское хозяйство и рыболовство. Внешняя торговля ведется только с Великобританией и США. Острову Святой Елены оказывается значительная финансовая помощь со стороны метрополии. Население острова – около 4,5 тысяч жителей (2016), в основном мулаты — потомки английских и португальских переселенцев, ссыльных буров, африканских рабов, рабочих из Китая и Индии.

День рождения Кориолиса

Гаспар-Гюстав Кориолис geography6class.ru

Гаспар-Гюстав Кориолис родился в Париже 21 мая 1792 года. Окончил Политехническую школу, а затем, в 1812 году, Школу мостов и дорог. Какое-то время работал на стройках.

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С 1816 года начал преподавать в Политехнической школе, где вскоре стал профессором, а потом и директором учебной части школы. В 1836 году Гаспар-Гюстав Кориолис становится членом Парижской Академии Наук.

Кориолис дал окончательную формулировку теории относительного движения, введя понятия о так называемых «силе Кориолиса» и «ускорении Кориолиса». Также известен научными разработками об ускорениях в абсолютном и относительном движениях, которые впоследствии будут названы теоремой Кориолиса. Открыл явление ползучести.

Самый простой пример использования силы Кориолиса — это эффект ускорения кручения танцоров. Чтобы ускорить свое вращение, человек может начать крутиться с широко разведёнными в стороны руками, а затем — уже в процессе — резко прижать руки к туловищу, что вызовет увеличение круговой скорости (согласно закону сохранения момента импульса).

Эффект силы Кориолиса проявится в том, что для такого движения руками придётся прикладывать усилия не только по направлению к телу, но и в направлении по вращению. При этом возникает ощущение, что руки отталкиваются от чего-то, при этом ещё больше ускоряясь.

Важное значение имели работы Кориолиса, посвященные расчёту действия машин, соударению упругих шаров и другие разработки.

Умер Гаспар-Гюстав Кориолис 19 сентября 1843 года в Париже.

Глубокая заморозка

Глубокая заморозка CargoLine

Изобретателем технологии глубокой заморозки считается Кларенс Франк Бёрдсай II. Бёрдсай начал свою карьеру в качестве таксидермиста.

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С 1912 по 1915 год он находился Ньюфаундленде, где стал интересоваться сохранением пищи путём замораживания, особенно быстрой заморозкой. В −40 °C он обнаружил, что рыба, которую он поймал, замерзла почти мгновенно, и, когда оттаяла, была на вкус свежей. Он понял, что замороженные морепродукты, продававшиеся в Нью-Йорке, были более низкого качества заморозки, чем эта рыба.

В 1922 году Бёрдсай провёл ряд экспериментов, а затем основал свою собственную компанию Birdseye Seafoods Inc. В 1924 году его компания обанкротилась из-за отсутствия интереса потребителей. В том же году он разработал совершенно новый процесс быстрого замораживания и создал новую компанию: General Corporation Seafood.

В 1925 году Бёрдсай применил глубокую заморозку для сохранения продуктов, прошедших предварительно кулинарную обработку.

Напомним, днем ранее мы вспоминали смерть Колумба и первый атлас.

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