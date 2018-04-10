В обновлении Windows 10 нашли новую проблему

Восстановление системы отключается при обновлении.

Компания Microsoft признала наличие очередной проблемы с обновлениями, выпущенными для ОС Windows 10. На этот раз техногигант описал возможную неполадку, связанную с функцией восстановления системы после установки обновлений Windows 10.

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Проблема затрагивает все компьютеры на базе Windows 10, на которых включена функция защиты, а также где создавалась точка восстановления до установки одного или нескольких обновлений. По словам Microsoft, в данных обстоятельствах может появляться ошибка 0xc000021a, сигнализирующая о невозможности возврата на предыдущую версию ОС.

Сотрудники Microsoft объясняют проблему инициацией файлов, используемых системой. Ошибка возникает во время загрузки ОС, когда существующие драйверы не совпадают с каталогами в реестре. В этом случае процесс перезапуска компьютера останавливается.

«Во время процесса восстановления системы Windows временно планирует восстановление файлы, находящиеся в использовании, и сохраняет информацию в реестре. При перезагрузке компьютера операция восстановления завершается. В данной ситуации Windows восстанавливает файлы каталога и планирует восстановление файлов .sys при перезагрузке компьютера, однако, когда происходит перезагрузка, Windows загружает существующие драйверы прежде, чем восстановит последние их версии. Из-за несовпадения версий драйверов с версиями в восстановленном каталоге, процесс перезагрузки останавливается», - пояснила Microsoft.

Компания предоставила инструкцию для помощи пользователям, столкнувшимся с проблемой.

Напомним, ранее сообщалось, что в Windows 10 нашли серьезную уязвимость.

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