В NASA назвали сроки полета человека на Марс

Не раньше 2039 года, уверены в ведомстве.

По новым оценкам экспертов, пилотируемый полет на Марс может состояться не ранее 2039 года. Хотя NASA планирует отправить человека на Красную планету в 2033 году, этот срок может оказаться неосуществимым, если не приложить огромные усилия. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

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По словам директора NASA Джима Брайденстайна (Jim Bridenstine), Луна, пилотируемый полет на которую намечается в 2024 году, является необходимой промежуточной целью, которая ускорит и обезопасит последующую миссию на Марс. Однако Роберт Говард (Robert Howard), ведущий специалист по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона, считает, что путешествие на другую планету состоится не раньше 2037 года. Согласно самым оптимистичным оценкам, миссия на Марс в принципе осуществима к 2027 году, но это маловероятно.

Космические полеты сильно зависят от политики и выделяемых средств, а также от скорости, с которой НАСА может справиться с рядом технических проблем, в том числе с разработкой новых скафандров, систем жизнеобеспечения и продовольственного снабжения. В худшем случае, межпланетный полет станет возможным лишь в 2060-е годы.

Напомним, ранее ученые заявили, что первый человек на Марсе родится через 100 лет.

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