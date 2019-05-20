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В NASA назвали сроки полета человека на Марс

Комментариев: 1
Не раньше 2039 года, уверены в ведомстве.
Полет на Марс возможен через 20 лет
Полет на Марс возможен через 20 лет
260web.com

По новым оценкам экспертов, пилотируемый полет на Марс может состояться не ранее 2039 года. Хотя NASA планирует отправить человека на Красную планету в 2033 году, этот срок может оказаться неосуществимым, если не приложить огромные усилия. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

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По словам директора NASA Джима Брайденстайна (Jim Bridenstine), Луна, пилотируемый полет на которую намечается в 2024 году, является необходимой промежуточной целью, которая ускорит и обезопасит последующую миссию на Марс. Однако Роберт Говард (Robert Howard), ведущий специалист по разработке сред обитания в космосе при Космическом центре имени Линдона Джонсона, считает, что путешествие на другую планету состоится не раньше 2037 года. Согласно самым оптимистичным оценкам, миссия на Марс в принципе осуществима к 2027 году, но это маловероятно.

Космические полеты сильно зависят от политики и выделяемых средств, а также от скорости, с которой НАСА может справиться с рядом технических проблем, в том числе с разработкой новых скафандров, систем жизнеобеспечения и продовольственного снабжения. В худшем случае, межпланетный полет станет возможным лишь в 2060-е годы.

Напомним, ранее ученые заявили, что первый человек на Марсе родится через 100 лет.

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Теги: Марс, NASA
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.05.2019, 14:54
Оценка:  +1
гость
КАЦАПЫ, ЛЕТАЙТЕ ЧАЩЕ САМОЛЕТАМИ SSJ
ОНИ ТАК ХОРОШО ГОРЯТ!!!
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