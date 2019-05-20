SpaceX строит новый космический корабль для Марса

Корабль строят во Флориде.

Авиакосмическая фирма SpaceX надеется, что небольшое соревнование внутри компании поможет улучшить конструкцию космического корабля, предназначенного для доставки пассажиров на Марс.

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Компания уже построила уменьшенный прототип рассчитанного на 100 пассажиров космического корабля Starship («Звездолет») в помещении, расположенном в Западном Техасе. Теперь аналогичные работы по созданию еще одного экземпляра данного аппарата заканчиваются в штате Флорида, сообщил основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск на прошлой неделе.

"Компания SpaceX строит модели Starship параллельно в Бока-Чика, Техас, и на мысе Канаверал, во Флориде", - написал Маск в Твиттере в минувший вторник, 14 мая.

"В каждом из этих мест будет построено несколько экземпляров аппарата Starship. Суть этого соревнования состоит в том, чтобы выяснить, какое из этих мест окажется эффективнее. Может получиться, что эффективнее будет использовать сразу обе площадки, - указал он в другом твите в тот же день. – Вся ценная информация, которую выяснит при строительстве аппарата одна команда, будет передаваться другой команде, однако вторая команда не обязана использовать эти результаты в своей работе".

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Космический корабль Starship создан для доставки человека к Луне, Марсу, а также другим далеким местам Солнечной системы – и обратно. Этот аппарат будет запущен в космос при помощи мощной ракеты под названием Super Heavy, которая также предназначена для повторного использования.

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.

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