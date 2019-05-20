Переключиться на мобильную версию
Тренды:

SpaceX строит новый космический корабль для Марса

Комментариев: 1
Корабль строят во Флориде.
Корабль Starship
Корабль Starship
spacex.com

Авиакосмическая фирма SpaceX надеется, что небольшое соревнование внутри компании поможет улучшить конструкцию космического корабля, предназначенного для доставки пассажиров на Марс.

Читай также: SpaceX готовит запуск Falcon Heavy в феврале

Компания уже построила уменьшенный прототип рассчитанного на 100 пассажиров космического корабля Starship («Звездолет») в помещении, расположенном в Западном Техасе. Теперь аналогичные работы по созданию еще одного экземпляра данного аппарата заканчиваются в штате Флорида, сообщил основатель и исполнительный директор SpaceX Илон Маск на прошлой неделе.

"Компания SpaceX строит модели Starship параллельно в Бока-Чика, Техас, и на мысе Канаверал, во Флориде", - написал Маск в Твиттере в минувший вторник, 14 мая.

"В каждом из этих мест будет построено несколько экземпляров аппарата Starship. Суть этого соревнования состоит в том, чтобы выяснить, какое из этих мест окажется эффективнее. Может получиться, что эффективнее будет использовать сразу обе площадки, - указал он в другом твите в тот же день. – Вся ценная информация, которую выяснит при строительстве аппарата одна команда, будет передаваться другой команде, однако вторая команда не обязана использовать эти результаты в своей работе".

Читай также: SpaceX готовит испытания Falcon 9 перед запуском астронавтов

Космический корабль Starship создан для доставки человека к Луне, Марсу, а также другим далеким местам Солнечной системы – и обратно. Этот аппарат будет запущен в космос при помощи мощной ракеты под названием Super Heavy, которая также предназначена для повторного использования.

Напомним, ранее сообщалось, что двигатель SpaceX взорвался на испытаниях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.

Поделись:
Теги: SpaceX, Starship
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Nikolas_Adver    20.05.2019, 12:39
Оценка:  0
Nikolas_Adver
если долго мучаться, что-нибудь получится...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь