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В США испытали новый вертолет Сикорского

Комментариев: 19
Первый полет продолжался более часа.
Вертолет HH-60W
Вертолет HH-60W
Скриншот видео

Новый вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для ВВС США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

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В официальном пресс-релизе говорится, что первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа. Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости.

Компания Lockheed Martin, которой теперь принадлежит Sikorsky, утверждает, что второй прототип Sikorsky HH-60W приступит к летным испытаниям на следующей неделе, а к концу лета будут летать в общей сложности четыре вертолета. Согласно текущим планам, машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk.

Pave Hawk — модификация Sikorsky UH-60 Black Hawk, которая предназначена для проведения спасательных и специальных операций. Эти вертолеты начали эксплуатировать в 1982 году. На сегодня HH-60G Pave Hawk уже устарел.

«Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС, — заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус (Edward Stanhouse). — Повышенная живучесть является ключевым фактором, и мы очень рассчитываем на дополнительные возможности, которые этот аппарат нам обеспечит».

HH-60W — версия UH-60M Black Hawk, которого активно эксплуатирует армия США. Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники: установленный в носовой части радар, электрооптические и инфракрасные камеры, а также новая версия системы обнаружения радиолокационного облучения AN/APR-52. Кроме того, машина получила специальные ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров, а также новые, более крупные топливные баки.

При этом HH-60W сохранит различные отдельные функциональные особенности последних версий HH-60G, в том числе унифицированные крепления для оружия с обеих сторон фюзеляжа.

Ранее, напомним, Объединенные Арабские Эмираты показали внешний вид новой версии знаменитого американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Машина получила четыре внешних держателя, которые можно использовать для установки как неуправляемых ракет, так и управляемого вооружения класса «воздух — поверхность». В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.

Напомним, ранее сообщалось, что в США испытали скоростной вертолет.

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Теги: видео, вертолет, Сикорский, США
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Комментариев (19)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 00:13
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 23:59
С 1912 по 1918, Сикорский жил и работал в Петербурге, куда его переманили из Киева.
За сутки до ареста, его предупредили, и 18 февраля 1918 года Сикорский через Архангельск смылся из кацапстана в Лондон, а потом в Париж. А в 1919 к проклятым америкосам.
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:59
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.05.2019, 21:45
Ты наверное забыл историю, что Украина входила в состав "кацапстана" и правили там украинские коммунисты.
И откуда ты взял, что он "Смылся за сутки до ареста". Приснилось. Он просто не принял революцию, поэтому эмигрировал. Поменьше дрянь курить надо.
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:52
Оценка:  0
гость
Nikolas_Adver 19.05.2019, 22:48

Кацапоид, я русский по крови, украинец по убеждениям, жду тебя, мразь!
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:48
Оценка:  0
гость
Nikolas_Adver 19.05.2019, 22:48 "мы такой ошибки не совершим, до 7 колена под корень"

Чекаємо на тебе, смішний кацапчику!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:45
Оценка:  0
гость
Nikolas_Adver 19.05.2019, 22:48 а св, как мазепа, петлюра, бендера

Дык, в чем проблема, уебок мокшанский? Давай приходи, с нетерпением ждем!!!
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:45
Оценка:  0
гость
Духовный_скреп 19.05.2019, 21:35
А, ты не смотри Российские мультики. Советую тебе посмотреть мультики Илона Маска или Пентагоновские.
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:41
Оценка:  0
гость
Nikolas_Adver 22:38 Ух-ты, паскуда кацапская, как у тебя пердак разворотило!
До седьмого колена, значит? Мы готовы, выблядок кацапский!
Видел наверное видос, как чечены твоим землякам глотки резали, как баранам?
А вот, мы, с вас, кожу живьем снимать будем!
гость  (аноним)  19.05.2019, 23:30
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 19.05.2019, 21:51
Кастрюля советую тебе, летать самолетами Боинг-737
Они так хорошо падают!!! Мразь.
Nikolas_Adver    19.05.2019, 22:38
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
испытали гвинтокрыл... в рф испытали и поставили на вооружение гиперзвук и лазер. они бы еще конницу испытали, дебилы
Nikolas_Adver    19.05.2019, 22:44
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
тупорылые пендосы все голливудскими мерками меряют-победа в Великой Отечественной-захват атолла мидуей, где сами себя убили тыщи на 3... несчастные задроты, которых послали уже все-россия, китай , гейропа, а лет через 5 и гондурас ноги вытрет
Nikolas_Adver    19.05.2019, 22:48
Оценка:  -2
Nikolas_Adver
а св, как мазепа, петлюра, бендера. они по соплям получили, но их пожалели, тварючне потомки остались. сейчас мы такой ошибки не совершим, до 7 колена под корень, твари, готовьтесь
ВыВсеВрети    19.05.2019, 23:06
Оценка:  0
ВыВсеВрети
и сколько махов?...
мультики все любят не росии!...)))))))
гость  (аноним)  19.05.2019, 21:51
Оценка:  +1
гость
Кацапы, летайте самолетами SSJ
Они так хорошо горят!!! Мрази
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