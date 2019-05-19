В США испытали новый вертолет Сикорского
Новый вертолет Sikorsky HH-60W, или CRH (Combat Rescue Helicopter), предназначенный для ВВС США, впервые взлетел на аэродроме компании Sikorsky в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
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В официальном пресс-релизе говорится, что первый полет HH-60W состоялся 17 мая 2019 года и продлился чуть более часа. Испытания включали в себя зависание и маневры на низкой скорости.
Компания Lockheed Martin, которой теперь принадлежит Sikorsky, утверждает, что второй прототип Sikorsky HH-60W приступит к летным испытаниям на следующей неделе, а к концу лета будут летать в общей сложности четыре вертолета. Согласно текущим планам, машина уже вскоре начнет заменять собой HH-60G Pave Hawk.
Pave Hawk — модификация Sikorsky UH-60 Black Hawk, которая предназначена для проведения спасательных и специальных операций. Эти вертолеты начали эксплуатировать в 1982 году. На сегодня HH-60G Pave Hawk уже устарел.
«Поскольку успешный первый полет Combat Rescue Helicopter уже позади, мы с нетерпением ожидаем завершения программы летных испытаний Sikorsky, эксплуатационных испытаний и производства этого аппарата для поддержки критически важных спасательных миссий ВВС, — заявил представитель Военно-воздушных сил США Эдвард Стэнхаус (Edward Stanhouse). — Повышенная живучесть является ключевым фактором, и мы очень рассчитываем на дополнительные возможности, которые этот аппарат нам обеспечит».
HH-60W — версия UH-60M Black Hawk, которого активно эксплуатирует армия США. Новый вертолет обладает рядом особенных возможностей, которые ему обеспечивает уникальный набор бортовой электроники: установленный в носовой части радар, электрооптические и инфракрасные камеры, а также новая версия системы обнаружения радиолокационного облучения AN/APR-52. Кроме того, машина получила специальные ударопрочные сиденья для экипажа и пассажиров, а также новые, более крупные топливные баки.
При этом HH-60W сохранит различные отдельные функциональные особенности последних версий HH-60G, в том числе унифицированные крепления для оружия с обеих сторон фюзеляжа.
Ранее, напомним, Объединенные Арабские Эмираты показали внешний вид новой версии знаменитого американского вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk. Машина получила четыре внешних держателя, которые можно использовать для установки как неуправляемых ракет, так и управляемого вооружения класса «воздух — поверхность». В боковом проеме возможна установка орудия с вращающимся стволом.
Напомним, ранее сообщалось, что в США испытали скоростной вертолет.
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Полная версия правил
С 1912 по 1918, Сикорский жил и работал в Петербурге, куда его переманили из Киева.
За сутки до ареста, его предупредили, и 18 февраля 1918 года Сикорский через Архангельск смылся из кацапстана в Лондон, а потом в Париж. А в 1919 к проклятым америкосам.
Ты наверное забыл историю, что Украина входила в состав "кацапстана" и правили там украинские коммунисты.
И откуда ты взял, что он "Смылся за сутки до ареста". Приснилось. Он просто не принял революцию, поэтому эмигрировал. Поменьше дрянь курить надо.
Кацапоид, я русский по крови, украинец по убеждениям, жду тебя, мразь!
Чекаємо на тебе, смішний кацапчику!!!!!!!!!!!!!!!!
Дык, в чем проблема, уебок мокшанский? Давай приходи, с нетерпением ждем!!!
А, ты не смотри Российские мультики. Советую тебе посмотреть мультики Илона Маска или Пентагоновские.
До седьмого колена, значит? Мы готовы, выблядок кацапский!
Видел наверное видос, как чечены твоим землякам глотки резали, как баранам?
А вот, мы, с вас, кожу живьем снимать будем!
Кастрюля советую тебе, летать самолетами Боинг-737
Они так хорошо падают!!! Мразь.
мультики все любят не росии!...)))))))
Они так хорошо горят!!! Мрази