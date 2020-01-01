День в истории: 20 мая - Смерть Колумба и первый атлас

В этот день, 20 мая, произошли такие события.

Первый географический атлас

Первый атлас amur.info

В 1570 году фламандский картограф Абрахам Ортелиус (1527-1598) составил и разработал прототип современного атласа. 20 мая 1570 года в Антверпене (Бельгия) был напечатан первый в мире географический атлас, состоящий из 53-х карт большого формата. К каждой карте прилагался подробный пояснительный географический текст.

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Это издание, называющееся «Тhеаtrum orbis terrarum» (лат. «Зрелище шара земного»), точно отражало состояние географических знаний на тот момент времени. И не смотря на ряд существенных ошибок, обусловленных крупными пробелами в географических познаниях и отсутствием точных карт, этот атлас стал для мореплавателей конца 16 – начала 17 столетий своего рода «географической библией». Позднее он неоднократно переиздавался и дополнялся новыми сведениями. Атлас Ортелиуса сыграл важную роль в развитии картографии.

На сегодняшний день существует большой выбор различных географических атласов. В обычном понимании географический атлас – это полное собрание карт планеты Земля или ее частей. Имеются и атласы с картами для других планет солнечной системы.

В атласе о планете Земля включена не только физическая карта мира, но и политическая, климатическая, религиозная карты, а также различные социальные карты, отражающие плотность населения в странах, рождаемость, смертность и прочие показатели. Особую популярность в последнее десятилетие получили так называемые электронные карты.

Морской путь в Индию

Высадка Васко да Гамы в Индии wikipedia.org

8 июля 1497 года армада Васко да Гамы торжественно выплыла из Лиссабона.

4 ноября корабли причалили к бухте, позже ими названной Святой Еленой. Здесь Васко да Гама приказал остановиться для ремонта, однако португальцы вскоре вступили в конфликт с местными жителями, и произошло вооружённое столкновение. Серьёзных потерь хорошо подготовленные моряки не понесли, однако стрелой в ногу был ранен сам Васко да Гама.

В конце ноября флотилия после многодневного шторма с большим трудом обогнула мыс Доброй Надежды, после чего пришлось остановиться для ремонта в бухте Мосселбай.

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Обогнув мыс Доброй Надежды, португальцы вторглись в территории, которые на протяжении нескольких сотен лет были частью торговых маршрутов Индийского океана. Арабские торговцы повсеместно присутствовали на юго-восточном побережье Африки. Они обладали политическим и экономическим влиянием на местных султанов. Васко да Гама получил аудиенцию у местного султана Мозамбика, но товары, которые португальцы могли предложить, не понравились местным торговцам. Сами же португальцы вызвали подозрение у султана, и Васко да Гама пришлось в спешке отплывать. Обиженный на негостеприимство, Васко да Гама приказал обстрелять из пушек прибрежные селения. К концу февраля флотилия подошла к портовому городу Момбаса, при этом Гама задержал в море арабское доу, разграбил его и захватил в рабство (в плен) 30 человек.

К вечеру 20 мая 1498 года португальские суда остановились на рейде против города Каликут (ныне Кожикоде).

Заморин Каликута встретил португальцев с почётом — военным парадом 3000 солдат, и удостоил Васко да Гама аудиенцией. Он передал заморину подарки, которые, однако, не произвели впечатления на него. Мусульманские торговцы, бывшие при дворе заморина, указали, что подарки недостойны европейского правителя, а Васко да Гама похож больше на пирата, чем на королевского посла. Португальцы получили разрешение заморина на открытие торговой фактории, но их товары продавались плохо. С индийцами возникли споры по поводу пошлин, оплату которых те требовали с португальцев. Разочарованный, Васко да Гама отплыл из Кожикоде, силой прихватив с собой около двух десятков рыбаков.

На обратном пути португальцы захватили несколько торговых судов. Трёхмесячный путь к берегам Африки сопровождали жара и болезни экипажей. И только 2 января 1499 года моряки увидели богатый город Могадишо. Не решаясь высадиться с немногочисленной измученной лишениями командой, да Гама приказал «для острастки» обстрелять город из бомбард.

7 января мореплаватели прибыли в Малинди, где за пять дней благодаря хорошей пище и фруктам, предоставленным шейхом, моряки окрепли. Но всё равно экипажи так уменьшились, что 13 января на стоянке южнее Момбасы пришлось сжечь одно из судов. В августе или в сентябре 1499 года Васко да Гама торжественно вернулся в Лиссабон. Возвратились лишь два судна и 55 человек. Тем не менее, с финансовой точки зрения, экспедиция Васко да Гама была необычайно успешной — выручка от продажи привезённых из Индии товаров в 60 раз превысила затраты на экспедицию.

Смерть Колумба

Христофор Колумб yandex.ru

Христофор Колумб (итал. Cristoforo Colombo, исп. Cristóbal Colón), всемирно известный своим открытием Америки, родился 31 октября 1451 года в Генуе (по одной из версий).

Личность и судьба Колумба туманны и неоднозначны. О его происхождении и месте рождения шли долгие, страстные ученые споры. До сих пор шесть городов Италии и Испании оспаривают право быть его родиной. Вокруг многих событий его жизни выросли легенды, развенчать которые и до сих пор не вполне удалось.

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О детстве великого мореплавателя практически ничего не известно. Нет единого мнения и относительно образования Колумба. Известно лишь, что довольно рано Колумб начал ходить на торговых судах по Средиземному морю.

В 1470-х годах Колумб поселяется в Португалии, в Лиссабоне. Теперь он ходит на португальских судах, заплывая далеко на север. Известно, что именно тогда ему удалось побывать на Британских островах, а возможно, и в Исландии. Каравеллы под португальским флагом ходили и на Канарские острова, а также вдоль западного побережья Африки.

Он первым официально пересёк Атлантический океан в тропической и субтропической полосе северного полушария, первым среди европейцев ходил в Карибском море. Он проложил начало открытию Южной Америки и перешейков Центральной Америки. Он открыл центральную часть Багамского архипелага, Большие и Малые Антильские острова, ряд мелких островов в Карибском море и остров Тринидад у берегов Южной Америки. Но первооткрывателем Америки Колумба можно назвать лишь с оговорками – на территории Северной Америки европейцы в лице исландских викингов бывали еще в 11 веке.

Он умер 20 мая 1506 года в Вальядолиде (Королевство Кастилия) на 55-м году жизни, в полной уверенности, что открыл только новый путь в давно известную Индию, и в полном неведении того, что сделал на самом деле.

Прошло несколько десятилетий после его смерти, когда мысль о существовании нового континента между Европой и Азией проникла в сознание современников. Эта версия стала господствующей лишь к концу 1530-х годов, но еще до конца столетия и даже в начале 17 века Америка считалась соединенной с Азией.

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