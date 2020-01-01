День в истории: 12 мая - Первая телетрансляция и вирус WannaCry

В этот день, 12 мая, произошли такие события.

Первая в мире телетрансляция

Первая телетрансляция aif.ru

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Начать регулярное вещание электронного телевидения в США помешала Великая депрессия, совпавшая по времени с появлением пригодных для этого систем. Первый в мире телеканал, вещающий по электронной технологии регулярно — DFR («Deutscher Fernseh-Rundfunk» — «Немецкое телевизионное радиовещание»), запущен в 1934 году немецкой телерадиокомпанией RRG. Берлинская Олимпиада 1936 года стала первой, с которой велась прямая телетрансляция. При этом использовались как электронные телевизионные камеры с развёрткой на 180 строк, так и специальная кинотелевизионная система с промежуточной киноплёнкой, позволявшая оперативно осуществлять замедленные повторы наиболее интересных моментов. DFR вещал до 1944 года, пока в результате бомбардировок не был разрушен Берлинский телецентр.

В 1936 году в Великобритании началось регулярное электронное вещание по системе, считавшейся тогда телевидением высокой чёткости: с развёрткой на 405 строк, которую создала компания Marconi-EMI.

Компания Би-Би-Си провела первую в мировой истории телетрансляцию (была показана церемония коронации английского короля Георга VI).

Гибель Бурана

Буран wikimedia.org

Обрушение кровли в трёх пролётах монтажно-испытательного корпуса (МИК) на площадке № 112 космодрома «Байконур» произошло 12 мая 2002 в 09:40 по местному времени. В результате обвала крыши погибли 8 строителей, находившихся там и производивших её ремонт, а также были полностью разрушены единственный летавший в космос космический корабль «Буран», отдельные блоки РH «Энергия» и его демонстрационный макет.

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Расследование происшествия, которое проводила Правительственная комиссия, привело к выводу, что к обрушению привёл комплекс причин, основной из которых явилось превышение в 1,5 раза фактической нагрузки на кровлю МИКа в сравнении с принятым в проекте. Кроме того, в 1967 году при строительстве корпуса были допущены значительные отклонения от проекта, которые в сочетании с существенным снижением прочности бетона железобетонных плит кровли за период длительной эксплуатации МИКа привели к обрушению трёх из пяти пролётов корпуса.

Останки «Бурана» были распилены работниками космодрома на части и впоследствии проданы как металлолом.

Вирус WannaCry

Вирус WannaCry wikimedia.org

WannaCry (в переводе означает хочется плакать) — вредоносная программа, сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств, поражающая только компьютеры под управлением операционной системы Microsoft Windows. После заражения компьютера программный код червя шифрует почти все хранящиеся на компьютере файлы и предлагает заплатить денежный выкуп в криптовалюте за их расшифровку. В случае неуплаты выкупа в течение 7 дней с момента заражения возможность расшифровки файлов теряется навсегда.

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Массовое распространение WannaCry началось 12 мая 2017 года — одними из первых были атакованы компьютеры в Испании, а затем и в других странах. Среди них по количеству заражений лидируют Россия, Украина и Индия. В общей сложности, за короткое время от червя пострадало 500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным лицам, коммерческим организациям и правительственным учреждениям, в более чем 200 странах мира. Распространение червя блокировало работу множества организаций по всему миру: больниц, аэропортов, банков, заводов и др. В частности, в ряде британских госпиталей было отложено выполнение назначенных медицинских процедур, обследований и срочных операций.

Сетевой червь WannaCry использует для заражения компьютеров уязвимость операционных систем Windows, информация о которой, предположительно, была известна Агентству национальной безопасности (АНБ) США. Хакерской группировкой Equation Group, связанной с АНБ, были созданы эксплойт EternalBlue и бэкдор DoublePulsar, позволяющие использовать данную уязвимость для заражения компьютера и получения доступа к нему. Впоследствии информация об уязвимости и программы для её использования были украдены у АНБ хакерской группировкой The Shadow Brokers и опубликованы в общем доступе. Сам червь WannaCry был создан и запущен неизвестными злоумышленниками с помощью украденной у АНБ информации. Основным подозреваемым считается хакерская группировка Lazarus Group, предположительно связанная с правительством КНДР.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую печатную книгу и первый Полароид.