День в истории: 10 мая - Каймановы острова и кругосветка на атомной подлодке

В этот день, 10 мая, произошли такие события.

Христофор Колумб открыл Каймановы острова

Каймановы острова Crazy.casa

Каймановы острова – владение Великобритании в Вест-Индии, куда входят острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак. Они расположены в северо-западной части Карибского моря, между Кубой и Ямайкой (США).

Каймановы острова были открыты 10 мая 1503 года Христофором Колумбом, знаменитым испанским мореплавателем и картографом, в его четвертой и последней экспедиции в Новый Свет.

Название исконных жителей этих мест не сохранилось, и Колумб стал первым европейцем, увидевшим берега этих низменных островов. Первоначально испанцы назвали их «Лас-Тортугас», что значит – «Черепашьи острова», из-за обилия этих пресмыкающихся на самих островах и в окружающих водах, но позже оказалось, что крокодилов там гораздо больше, и острова переименовали.

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С 1523 года острова наносились на мореходные карты под названием «Lagartos», что означает «аллигаторы» или «большие ящерицы». Наименование «Каймановы острова» использовалось с 1530 года. По одной из версий оно появилось, когда европейские путешественники, увидев там крупных игуан, приняли их за крокодилов-кайманов. С тех пор название Каймановы острова прижилось и таким осталось в картографии.

Первым англичанином, высадившимся на островах, был Фрэнсис Дрейк, в 1586 году. В течении последующего столетия острова служили важным промежуточным пунктом для кораблей, плававших в Карибском море, для пополнения запасов провизии и пресной воды. Постоянного населения не было, а мореходы, пираты и охотники на черепах останавливались здесь на некоторое время.

В 1670 году согласно Мадридскому договору контроль над островами был официально передан Британии, которая управляла ими через губернатора на Ямайке. Постепенно на Большом Каймане начало появляться постоянное население, но остальные острова еще долго оставались «необитаемыми».

К началу 19 века население едва дотягивало до тысячи, причем половина жителей были рабами. После отмены рабства в 1835 году многие освобожденные рабы остались на островах, и к началу 20 века население увеличилось в 5 раз. Местные жители выращивали хлопок, красное дерево, плели канаты и занимались рыболовством. Почти вся продукция экспортировалась на Ямайку. Неоднократно предпринимались попытки модернизировать экономику страны, но островитяне не спешили избавляться от своей изоляции.

После приобретения Ямайкой независимости в 1962 году, жители Каймановых островов выразили желание остаться под опекой Великобритании. Именно с этого времени там началось бурное развитие оффшорного сектора. Большой Кайман стал центром банковского дела и одной из столиц карибского туризма.

Сегодня Каймановы острова – процветающий оффшорный финансовый центр, а основа экономики островов – это туристический бизнес. Ежегодно острова посещают более 2 миллионов туристов. Острова славятся современной туристической инфраструктурой, прекрасными пляжами белого песка и идеальными условиями для подводной охоты, дайвинга, яхтинга и серфинга.

День рождения Гаспара Монжа

Гаспар Монж wikipedia.org

Гаспар Монж родился 10 мая 1746 года в небольшом городке Боне на востоке Франции (в пределах современного департамента Кот-д’Ор) в семье местного торговца. Он был старшим из пяти детей, которым отец, несмотря на низкое происхождение и относительную бедность семьи, постарался обеспечить самое лучшее образование из доступного в то время для выходцев из незнатного сословия. Его второй сын, Луи, стал профессором математики и астрономии, младший — Жан — также профессором математики, гидрографии и навигации. Гаспар получил первоначальное образование в городской школе ордена ораторианцев. Окончив её в 1762 году лучшим учеником, он поступил в колледж г. Лиона, также принадлежавший ораторианцам. Вскоре Гаспару доверяют там преподавание физики.

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Создание «Начертательной геометрии», трактат которой вышел в свет только в 1799 году под заглавием «Géométrie descriptive», послужило началом и основой работ, позволивших новой Европе овладеть геометрическими знаниями Древней Греции; работы же по теории поверхностей, помимо своего непосредственного значения, привели к выяснению важного принципа непрерывности и к раскрытию смысла той обширной неопределенности, которая возникает при интегрировании уравнений с частными производными, произвольными постоянными и тем более с появлением произвольных функций.

Принцип непрерывности в том виде, в каком он сформулирован Монжем, может быть изложен следующим образом. Всякое свойство фигуры, выражающее отношения положения и оправдывающееся в бесчисленном множестве непрерывно связанных между собой случаев, может быть распространено на все фигуры одного и того же рода, хотя бы оно допускало доказательство только при предположении, что построения, осуществимые не иначе как в известных пределах, могут быть произведены на самом деле. Такое свойство имеет место даже в тех случаях, когда вследствие полного исчезновения некоторых необходимых для доказательства промежуточных величин предполагаемые построения не могут быть произведены в действительности.

Первое кругосветное путешествие на атомной подводной лодке

«Тритон» в сухом доке верфи Puget Sound defence.ru

На момент постройки «Тритон» был самой большой из когда-либо существовавших подводных лодок. Его заострённый нос с бульбообразной подводной частью обеспечивал хорошую мореходность в надводном положении. В дальнейшем мореходность была улучшена за счёт дополнительной плавучести, которую обеспечили 22 балластные цистерны, рекордное количество для американских субмарин. Он был последней американской субмариной, которая имела боевую рубку, два винта и кормовые торпедные аппараты. Он имел самую большую в американском флоте надстройку (21,3 м в длину, 7,3 м в высоту и 3,7 м в ширину), которая предназначалась для размещения радара AN/SPS-26 в неактивном режиме. Он также имел отдельные помещения для рядового состава на 96 коек, две отдельных каюты для старших мичманов. При полной длине 136,4 м «Тритон» был самой длинной субмариной, построенной в США, вплоть до 1979 года, когда была спущена на воду ПЛАРБ «Огайо».

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«Тритон» вышел в Северную Атлантику 15 февраля 1960 года. 24 февраля он прибыл к скалам св. Петра и Павла, откуда началось историческое плавание. Оставаясь в подводном положении с момента выхода из базы, «Тритон» направился к мысу Горн, обогнул оконечность Южной Америки и пересёк Тихий океан. Миновав Филиппины и Индонезию, лодка пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и 10 апреля, спустя 60 дней и 21 час вернулась в начальную точку путешествия. За всё это время лодка всплыла всего один раз, 6 марта, чтобы передать заболевшего матроса на крейсер «Мэкон» недалеко от Монтевидео (Уругвай).

10 мая «Тритон» вернулся в Гротон (шт. Коннектикут).

Карта кругосветного путешествия defence.ru



За время похода (получившего название Операция «Сэндбласт») помимо чисто пропагандистских задач, американские моряки проводили многочисленные исследования в интересах ВМС США. Была отработана методика скрытного обследования побережья (экипаж провел съемку британских Фолклендских островов и собственной ВМБ Гуам), проведены учения по борьбе за живучесть лодки (в ходе одной из них отрабатывалась ситуация с падением мощности обоих реакторов – было ли это запланированной тренировкой или следствием настоящей аварии, вопрос так и остался без ответа). Кроме того, с помощью мощного гидролокатора «Тритона» велась непрерывное сканирование рельефа океанского дна на всем маршруте следования американской подлодки.

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«Тритон» никогда не использовался по своему прямому назначению – в качестве командного центра для слежения за обстановкой в воздухе. С начала 1960-х годов функции дальнего радиолокационного обнаружения взяли на себя специализированные самолеты ДРЛО, и уникальная, единственная в своем классе, субмарина была переквалифицирована в многоцелевую лодку с торпедным оружием.



Кругосветная подводная экспедиция 1960-го года стала очередным доказательством уникальных возможностей атомных субмарин. Поход «Тритона» оказал мощное влияние на эскалацию «гонки вооружений» и способствовал быстрому развитию атомного подводного флота по обе стороны Атлантического океана.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую телевизионную передачу и рождение Опеля.