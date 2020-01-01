День в истории: 8 мая - Красный Крест и первый полет дирижабля

В этот день, 8 мая, произошли такие события.

День рождения создателя Красного Креста

Жан Анри Дюнан Wikipedia.org

Жан Анри Дюнан (фр. Jean Henri Dunant) родился 8 мая 1828 года в Женеве (Швейцария). День рождения Дюнана, 8 мая, сегодня отмечается как Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

В 26 лет Дюнан стал представителем женевской компании “Compagnie genevoise des colonies de Setif“ в Северной Африке и на Сицилии. К 1859 году возглавил крупную финансово-промышленную компанию, занятую разработкой полезных ископаемых во французском Алжире.

Читай также: День в истории: Открытие Австралии и первый сухогруз на ядерном топливе

24 июня 1859 года произошла одна из самых кровопролитных битв 19 столетия, битва при Солферино (австро-итало-французская война): более 40 тысяч убитых и раненых с обеих сторон. Дюнан прибыл в Солферино на следующий день после сражения и был поражен зрелищем тысяч раненых, брошенных на поле боя и нуждающихся в срочной медицинской помощи.

Жан Анри обратился к жителям соседней деревни с призывом помочь раненым, срочно написал своим деловым партнерам в Женеву, попросив перевести деньги, и сам в течение трех суток помогал ухаживать за ранеными в местной церкви, превращенной в походный госпиталь. После этого Дюнан стал другим человеком, о бизнесе он забыл, голова была занята совсем другими проектами.

В октябре 1862 года Дюнан издает книгу «Воспоминание о Солферино», книга стала бестселлером, сделав его имя известным всей Европе. Последняя треть книги содержала план создания национальных организаций по оказанию гуманитарной помощи, каковые, по мнению Дюнана, должны были возглавить известные и уважаемые в обществе люди, пользующиеся поддержкой своих правительств. А для координации их деятельности предлагалось создать международный общественный орган, которому следовало придать статус наднационального, с «дипломатическим иммунитетом» на время ведения войны.

Именно благодаря усилиям Дюнана в 1863 году в Женеве была созвана конференция, положившая начало созданию международного общества Красного Креста, а в 1864 году принята первая Женевская конвенция об улучшении участи раненых в сухопутной войне.

В 1901 году Жан Анри совместно с Фредериком Пасси стал первым лауреатом Нобелевской премии мира.

Умер Жан Анри Дюнан 30 октября 1910 года в Хейдене (Швейцария).

Полет первого дирижабля

Испытание дирижабля Wikipedia.org

8 мая 1903 года состоялся первый полет первого дирижабля «Лебоди». Он пролетел 37 км.

Полужесткая схема была разработана французским инженером Жюйо, управляющим сахарными заводами братьев Лебоди. Постройка дирижабля финансировалась владельцами заводов. Поэтому, не совсем справедливо, такую схему дирижаблей называют “лебоди“.

Читай также: День в истории: Первые полеты аэростата и реактивного самолета

В дирижаблях жесткой схемы корпус набран из поперечных (шпангоутов) и продольных (стрингеров) силовых элементов, обтянутых снаружи тканью, которая предназначается только для придания дирижаблю надлежащей аэродинамической формы. Поэтому никаких требований по газопроницаемости к ней не предъявляется. Баллонеты в этой схеме не нужны, т. к. неизменность формы обеспечивается силовым каркасом. Несущий газ помещается в отдельных емкостях внутри корпуса. Там же устанавливаются практически все агрегаты корабля, для обслуживания которых “предусматриваются служебные проходы.

Попытка авиаперелета над Северным полюсом

Приземление летчиков Wikipedia.org

В 1926 году американцы Ричард Бэрд и Флойд Беннетт на самолёте «Жозефина Форд» совершили первый авиаперелёт над Северным полюсом.

Читай также: День в истории: Первый мотоцикл и открытие электромагнитной индукции

Бэрд выбрал Беннета в пилоты для полёта на Северный полюс в 1926 году. Экспедицию профинансировали Джон Рокфеллер, Эдсель Форд, Винсент Астор и Т. Райан. Беннет контролировал пробный полет 8 мая на самолёте «Фоккер тримотор», названный «Жозефина Форд». Они вернулись на аэродром Шпицбергена в тот же день. В ходе полёта в двигателе самолёта произошла утечка масла. Беннет советовал вернуться, но Бэрд решил продолжить полёт. Хотя представители европейской прессы скептически отнеслись к их заявлению (слишком быстро они долетели от Шпицбергена до Северного полюса) Бэрда и Беннета восхваляли как героев в Америке.

За свой подвиг Бэрд и Беннет были награждены медалями Почёта. Впоследствии был найден дневник Бэрда со стёртыми, но всё ещё поддающимися чтению записями показаний секстанта которые рассматривается как доказательство того что они не достигли Северного полюса.

По возвращению в США Беннет совершил на самолёте «Жозефина Форд» тур доброй воли по Америке, его вторым пилотом был Бальхен. Позднее Бальхен заявил, что Беннет признался ему что они с Бэрдом не долетели до Северного полюса а вместо этого летали кругами. Бальхен должен был стать вторым пилотом для путешествия Бэрда на северный полюс, в ходе второй мировой войны был офицером ВВС США и удостоился высоких наград, ушёл в отставку в звании полковника.

Напомним, днем ранее мы вспоминали основание Sony и первая кругосветка на велосипеде.