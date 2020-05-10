День в истории: 7 мая - Основание Sony и первая кругосветка на велосипеде

В этот день, 7 мая, произошли такие события.

Первое кругосветное путешествие на велосипеде

Гравюра "Стивенс в Японии" wikimedia.org/

22 апреля 1884 года американец Томас Стивенс выехал на своём чёрном пенни-фартинге из Сан-Франциско и прибыл через 103 дня в Бостон. В дорогу он взял лишь носки, пару рубашек, плащ-палатку, карманный револьвер (возможно, «бульдог»). Путь пролегал через Сакраменто, горы Сьерра-Невада, Юту, Вайоминг. Везде его радушно встречали члены местных велосипедных клубов. Первое трансатлантическое путешествие завершилось 4 августа 1884 года, продлившись всего 23,5 дня без учёта вынужденных остановок из-за плохой погоды и прочих неурядиц.

Читай также: День в истории: Появление микрофона и открытие станции Вырлица

Стивенс перезимовал в Нью-Йорке, передал свои путевые заметки в журнал «Outing» и в качестве специального корреспондента отправился на пароходе «City of Chicago» в Ливерпуль, куда прибыл спустя 10 дней, 9 апреля 1885 года. Оставив велосипед в подземном хранилище, Стивенс поездом добрался до Лондона, чтобы договориться об условиях своего путешествия в Европе и Азии. Работник китайского посольства предупредил его не прокладывать путь через Верхнюю Мьянму и Китай.

30 апреля 1885 года Стивенс вернулся в Ливерпуль и 4 мая официально начал свой новый путь от церкви Edge Hill, откуда его провожали сотни зевак. Спустя несколько минут начался дождь. Через Великобританию он ехал в белом военном шлеме, посетив город своего рождения Беркхамстед. Он отмечал, что английские дороги лучше американских. До Франции он добрался на пароходе, высадившись в Дьепе. Далее его путь пересекал Германию, Австро-Венгрию (здесь его недолго сопровождал местный велосипедист), Сербию, Болгарию, Восточная Румелию, Османскую Империю. В Константинополе Стивенс решил передохнуть, заменить спицы, шины, иные детали велосипеда, а также приобрёл пистолет получше (Smith & Wesson 38 калибра), переждал волну беспорядков и вновь двинулся в путь через Анатолию, Армению, Курдистан, Ирак и Персию. Как гость шаха он остался зимовать в Тегеране.

Поддавшись на уговоры не ехать через Сибирь, 10 марта 1886 года Стивенс отправился в Афганистан, где его арестовали и выпроводили в Персию. На российском теплоходе он пересёк Каспийское море и высадился в Баку, затем поездом добрался до Батуми, откуда морем доплыл до Константинополя и Индии. В Индии путешественник отметил постоянную жару и удобный Великий колёсный путь, свободный от бандитов. Из Калькутты он доплыл пароходом до Гонконга и южного Китая. Отсюда он на велосипеде отправился в восточный Китай, испытывая при этом языковые трудности. Местный чиновник приютил Стивенса, обезопасив от возмущённых войной с французами жителей. Доплыв до Японии на пароходе, Стивенс поразился спокойствию, царящим в стране. 17 декабря 1886 года его велосипедное путешествие, отмеряющее 13,500 миль, окончилось в Иокогаме. В январе 1887 года Стивенс высадился на корабле в Сан-Франциско. А завершилось путешествие 7 мая 1887 года.

День радио

День радио mirkosmosa.ru

День 7 мая вошёл в историю мировой науки и техники как День рождения радио. Именно в этот день в 1895 году на заседании Русского физико-химического общества физик Александр Попов выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи. И сегодня это праздник работников всех отраслей связи.

Читай также: День в истории: 60 лет полета Лайки в космос

И, кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец Маркони пытались преобразовать электромагнитные колебания в человеческую речь, а менее века тому назад детекторные приемники с наушниками воспринимались как чудо. Но уже сегодня радио, телевидение, мобильная связь стали естественными атрибутами нашей жизни.

Современный информационный бум — результат труда многих поколений ученых, инженеров, техников — всех, кого судьба связала с отраслью связи. И потому, День радио можно смело назвать профессиональным праздником работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, коротковолновиков — радиолюбителей. Всех, кто оперативно информирует нас о важнейших событиях, происходящих в стране, объединяет на радиоволнах человеческие дела, мысли и души.

Основание Sony

Офис Sony wikimedia.org/

Корпорация Sony была основана Акио Моритой и Масару Ибукой 7 мая 1946 года. В самом начале она называлась «Токё цусин когё кабусики-гайся» (Токийская телекоммуникационно-промышленная компания) или сокращённо Тоцуко или TTK, но, как выяснил Акио Морита, это название тяжело произносить американцам. Нынешнее название «Сони» произошло от комбинации лат. sonus («звук») и англ. sunny boys («солнечные ребята»; в варианте англ. sonny-boys приобрело в японском значение «малолетние гении»); кроме того, Морита старался найти слово, которого нет ни в одном языке мира. Поскольку в японском звуки «сон-ни» напоминают слово, обозначающее неуспешный бизнес (буквально: «потерять деньги»), было решено убрать одну из букв n.

Читай также: День в истории: Первый мобильный телефон и штрих-код

Морита возглавлял компанию долгое время, отвечал за маркетинг и продажи и сумел привести её к огромному успеху на рынке. Sony сделала своё имя на хорошем и привлекательном дизайне и новшествах. Особенную роль компания уделяла уменьшению размеров своих изделий.

В 1950 году компания, тогда ещё называвшаяся TTK, начала выпуск первого в Японии магнитофона. Над улучшением качества звука магнитофонов начал работать Норио Ога. В начале 1950-х годов компания за $25 000 купила у Western Electric лицензию на производство транзисторов и в 1955 году выпустила свой первый радиоприёмник — «TR-63», эта новинка положила начало успеху компании. Приемник, хоть и назывался карманным и действительно был маленьким, в карман обычной мужской рубашки не влезал. Для коммивояжёров компания сшила специальные рубашки с увеличенными карманами, чтобы они могли при продаже продемонстрировать, как легко туда входит приемник.

В 1958 году компания получила название Sony Corporation и её акции начали котироваться на Токийской фондовой бирже, а с 1970 года — на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Напомним, днем ранее мы вспоминали стальной плуг и тоннель под Ла-Маншем.