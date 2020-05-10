День в истории: 6 мая - Стальной плуг и тоннель под Ла-Маншем

В этот день, 6 мая, произошли такие события.

Первый стальной плуг

Плуг на колесах wikipedia.org

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Первые стальные плуги появились во времена промышленной революции. Они были легче и прочнее тех, что изготовлялись из железа или дерева. Первый стальной плуг изобрел американский кузнец Джон Дир в 1830-х годах. К тому времени дышло, крепившееся к упряжи животных, было приспособлено так, что колесо в передней части плуга катилось по земле. Первые стальные плуги управлялись пешим человеком. Управляющий шёл вслед за плугом, держась за две рукоятки, и регулировал направление и глубину борозды. Он также часто руководил движением животных, тянущих за собой плуг. Позже появились плуги, где управляющий уже сидел на специальном сидении на колёсах, а плуг имел несколько лемехов.

День рождения Виллема де Ситтера

Виллем де Ситтер trv-science.ru

Виллем де Ситтер (нидерл. Willem de Sitter) родился 6 мая 1872 года в Снеке (Нидерланды). Окончил Гронингенский университет.

После учебы Виллем работал в астрономической лаборатории, сначала математиком-вычислителем на обсерватории мыса Доброй Надежды, затем ассистентом Астрономической лаборатории в Гронингене.

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В 1908 году Ситтер был назначен профессором астрономии Лейденского университета. Более 30 лет он изучал спутники Юпитера. Проанализировав данные об их движении, полученные им самим и другими астрономами на мысе Доброй Надежды, ученый создал новую теорию их движения, которая учитывала возмущающие факторы разной природы. Эта теория используется и в настоящее время для расчета движения спутников Юпитера.

Также Ситтер изучал неравномерность движения Земли и смог объяснить замедление ее вращения приливным трением. В 1916 году он представил свои работы по теории относительности Лондонскому королевскому обществу, и они привлекли внимание научного мира к общей теории относительности Эйнштейна.

Ситтер читал лекции в США в Калифорнийском университете. Они были изданы с дополнениями в 1933 году.

Виллем де Ситтер умер 20 ноября 1934 года в Лейдене (Нидерланды).

Открытие тоннеля под Ла-Маншем

Тоннель под Ла-Маншем wikipedia.org

6 мая 1994 года состоялась церемония введения в эксплуатацию транспортного тоннеля, проложенного под проливом Ла-Манш и соединившего Англию и Францию. Он был торжественно открыт лидерами стран-участниц – королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном.

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Одно из величайших строений 20 века тоннель под Ла-Маншем или Евротоннель, соединивший континентальную Европу с Великобританией, долгое время удерживал звание самого протяженного тоннеля в мире (в этом качестве его сменил тоннель «Сэйкан»). Его общая протяженность составляет около 51 км, из них 38 км – непосредственно под дном моря.

Впервые идея связать Англию с континентом появилась еще в начале 19 века, когда французский инженер А.Матье представил проект подводного тоннеля. В течении многих лет ученые разрабатывали разные способы преодоления пролива Ла-Манш, выдвигая все более фантастичные проекты. Но практических результатов пришлось ждать почти 100 лет.

После Второй мировой войны идея постройки тоннеля вновь была возрождена, но все решения упирались в финансовые трудности. В 1984 году правительства Великобритании и Франции пришли к выводу, что без привлечения частных средств строительство невозможно, и объявили конкурс на лучший проект тоннеля. В 1986 году такой проект был выбран, и страны подписали договор на строительство. Главным подрядчиком стал англо-французский консорциум, состоящий из 10 компаний и 5 инвестиционных банков.

Работы начались на английском берегу в декабре 1987 года, а на французском – на три месяца позже. Огромные машины с вращающимися режущими головками тратили на прокладку 1 км по месяцу. Можно только представить трудности, с которыми столкнулись строители – это зыбкий и ненадежный грунт, постоянная опасность затопления и т.д.

В намеченной точке стороны встретились в декабре 1990 года, последние метры бурильщики с обеих сторон проделали вручную – с помощью кирок и лопат. Закончив сбойку служебного туннеля, строители продолжили сооружение двух основных, затем началась укладка рельсов, прокладка коммуникаций, техническое оборудование железнодорожных терминалов в Фолькстоуне (Англия) и в окрестностях Кале (Франция) и пр.

После торжественного открытия тоннеля 6 мая 1994 года, регулярное транспортное сообщение Британии с континентом было открыто в конце этого же года. В реальности Евротоннель состоит из двух основных тоннелей, имеющих рельсовый путь для поездов, и одного служебного, который выполняет эксплуатационные функции. Специальные поезда с платформами для автомобилей и вагонами для пассажиров отправляются каждый час. Сегодня путешествие от Лондона до Парижа занимает менее чем три часа.

Грандиозный тоннель под проливом Ла-Манш стал памятником 20 века. Несмотря на то, что проект оказался очень дорогостоящим (10 миллиардов фунтов стерлингов), это сооружение все равно представляет собой образец современного инженерного мастерства, в равной степени учитывающее безопасность и функциональность.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый игровой компьютер и вирус I love you.