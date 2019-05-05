День в истории: 5 мая - Первый игровой компьютер и вирус I love you

В этот день, 5 мая, произошли такие события.

День рождения Дрейпера

Джон Уильям Дрейпер wikipedia.org

Джон Дрейпер родился и учился в Англии, затем поселился в США; был профессором сначала в Вирджинии, потом в Нью-Йорке.

В 1839—1840 гг. сделал ряд фотографий, став одним из пионеров фотографирования. В частности, в марте 1840 г. он сделал первый фотоснимок Луны.

Известность ему принесли публикации «История умственного развития Европы» и «История отношений между католицизмом и наукой».

Представлен игровой компьютер Nimrod

Реконструкция компьютера Nimrod wikipedia.org

Nimrod построен на базе компьютера Ferranti Mark I, который, в свою очередь, является серийным вариантом Манчестерского Марка I. Разработка началась 1 декабря 1950 года и была завершено 12 апреля 1951 года.

Компьютер выставлялся в Великобритании, на Фестивале Британии, с мая по сентябрь 1951 года и в Германии, на Берлинском Промышленном Шоу (Berlin Industrial Show), в октябре того же года.

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Nimrod содержал 480 одинаковых электронных ламп — двойных триодов 12AT7, из которых 350 участвовали в расчетах, а остальные предназначались для замены вышедших из строя. Дисплеи управлялись 120 реле, а несколько германиевых диодов производили логическую операцию ИЛИ.

В отличие от большинства компьютеров, в Nimrod использовалась система связанных уровней напряжения, а не такты, и демонстратор сам мог решать, с какой скоростью будет работать компьютер — вплоть до 10 кГц.

Компьютер был очень большим и громоздким — его размеры составляли приблизительно 270 см · 360 см · 150 см, при этом электронная часть занимала менее 2 % всего объема, — такие размеры были выбраны для наиболее удобной демонстрации машины. С другой стороны, ввиду множества несъемных частей и жестко закрепленных элементов, подобные размеры затрудняли транспортировку.

Nimrod потреблял 6 кВт энергии, из них 4 — на лампы дисплея.

Управление игрой осуществлялось с помощью панели управления. На ней были расположены несколько переключателей режимов игры (обычная игра в ним или игра в поддавки, право первого хода, автоматическая игра компьютера против самого себя) и настроек Nimrod (автоматический/ручной режим подсчета, скорость работы), а также четыре ряда ламп и кнопок под ними. Ряды ламп отображают кучки «палочек», которые и надо убирать. При нажатии на кнопку под лампой, игрок убирает все «палочки», находящиеся справа от выбранной (лампы гаснут). Кроме этого, слева от каждого ряда игровых ламп находится по одной лампе, показывающих, из какого ряда были вытащены «палочки» в последнем ходу.

Вирус I love you

Вирус I Love You стал одним из самых разрушительных sites.google.com

В начале мая 2000 года количество признаний в любви как минимум в 3 раза превысило среднестатистические показатели. Признавались в любви все – от секретарш до парламентариев и министров, причем настойчиво и без разбору – всем, кому они могли это сделать. Началась эта сокрушающая любовь 4 мая 2000 года, когда один из пользователей (предположительно студент) разослал свой новый вирус-червь в сети Интернет.

Дальнейшее распространение червя шло фантастически быстро по причине «веерной рассылки» – он отправлял свои копии по всем адресам электронной почты из адресной книги Outlook. В результате распространение зараженных писем имело взрывной эффект, сравнимый с ядерной цепной реакцией.

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Допустим, в адресной книге сервера примерно 300 адресов, в компании работает 50 человек, и примерно 20% персонала не понимают, что запускать файлы из вложений нельзя, – получаем примерно следующее. Если в такую компанию попадает письмо с вирусом, то от компании уходит примерно 0.20*50*300 = 3000 зараженных писем. Первыми от вируса Love.Letter пострадали страны Азии, поскольку вирус был выпущен на свободу именно там (Филиппины).

Затем он пришел в Европу, из Европы в Америку и к нам в Россию. По оценкам различных компаний, поражению подверглось огромное количество компьютерных сетей (от 30% до 80% в зависимости от страны). Количество зараженных компьютеров на третий день нашествия червя оценивалось в 3 миллиона.

Наибольшей опасности были подвержены издательства и средства массовой информации, включая радиостанции, журналы, рекламные агентства и, в частности, те из них, кто владеет большими архивами графических и музыкальных файлов. Это связано с тем, что I Love You удалял определенные типы файлов. И апгрейд антивирусной базы данных позволял удалить вирус, но не мог остановить уже начавшийся процесс его разрушительного действия.

Есть данные, что почтовые сообщения с «I Love You» были получены в Пентагоне, Федеральном резервном Банке, Министерстве обороны США; ФБР начало расследование причин и источников распространения вируса.

Уже 5 мая только в Северной Америке убытки составили порядка миллиарда долларов США. А в самих Штатах убытки вскоре были оценены в 10 миллиардов долларов.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Панамский канал и демонстрацию фонографа.