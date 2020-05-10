День в истории: 4 мая - Панамский канал и демонстрация фонографа

В этот день, 4 мая, произошли такие события.

День рождения Томаса Гексли

Томас Гексли wiki-wiki.ru

Томас Генри Гексли (или Хаксли, англ. Thomas Henry Huxley), популяризатор науки и защитник эволюционной теории Ч.Дарвина, родился 4 мая 1825 года в Илинге близ Лондона. Окончил медицинскую школу при больнице Чаринг-Кросс.

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Начал карьеру натуралиста на борту военного судна, участвуя в качестве помощника врача в четырехлетней экспедиции фрегата «Раттлснейк», крейсировавшего вблизи Австралии. Изучал морские организмы, которые добывал с помощью проволочной корзины для хранения продуктов, и посылал в Англию результаты своих изысканий.

Его блестящие статьи произвели такое впечатление на научный мир, что в 1850 году, вскоре после возвращения в Англию, Гексли был избран членом Лондонского королевского общества. В 1854 году он получил место палеонтолога в Музее практической геологии. Одновременно читал лекции по естествознанию в Королевской горной школе в Лондоне.

Гексли состоял членом правления Итона, был ректором Абердинского университета, членом правления Лондонского университета, профессором Королевского хирургического колледжа, членом правления Оуэнз-колледжа (позднее Манчестерского университета), профессором Британского института, членом правления Международного колледжа, деканом Британского научного колледжа.

Работы Гексли посвящены зоологии и антропологии. Он разработал основы классификации позвоночных, развил положение о единстве строения их черепа. Доказал морфологическую близость птиц и пресмыкающихся, медуз и полипов.

В 1859 году, после того как Дарвин опубликовал свой труд «Происхождение видов», Гексли сразу же стал главным защитником его теории, участвуя в течение многих лет в публичных дискуссиях по этому вопросу. За свои яркие полемические выступления он получил прозвище «Бульдог Дарвина».

Умер Томас Гексли в Истборне 29 июня 1895 года.

Впервые публично продемонстрировали фонограф

Фонограф Эдисона Autobuy.ru

Фонограф, изобретенный Томасом Эдисоном, был предтечей граммофона, патефона и вообще устройств звукозаписи и звуковоспроизведения. Импульсом для создания Эдисоном фонографа стало желание зарегистрировать телефонные разговоры в своей лаборатории Менло Парк (Нью-Джерси, США). Однажды у телеграфного повторителя он услышал звуки, похожие на неразборчивую речь.

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Идея фонографа, машины, записывающей, неограниченное время сохраняющей и воспроизводящей человеческую речь и музыку, была совершенно новой. Первые записи представляли собой углубления на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. Стоимость всего устройства составила 18 долларов. С помощью такой техники удалось записать слова из детской песенки «У Мэри был барашек».

Прогнозируя практическое применение своего изобретения, Эдисон предполагал, что прибор будет использоваться для записи «последних желаний джентльменов на смертном одре»...

Публичная демонстрация прибора 4 мая 1878 года сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона «волшебником из Менло Парк». Сам Эдисон был настолько поражён открытием, что сказал: «Никогда я ещё не был так ошеломлён в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза».

В течении 1878 года фонографы демонстрировались на выставках в США и Европе и привлекли внимание широкой публики. Около экспонатов наблюдалось, как писали газеты, «вавилонское столпотворение». Тысячи посетителей часами стояли в очереди, чтобы прослушать запись. Остроумно высказался Бисмарк: «Фонограф – опасная вещь для дипломатов, но он станет чрезвычайно хорошим, если дипломаты начнут говорить правду».

Фонограф был любимым детищем Эдисона. На протяжении 40 лет он вносил в его конструкцию все новые усовершенствования, на которые получил 80 патентов.

Началось строительство Панамского канала

Сооружение Панамского канала wikipedia.org

28 июня 1902 года Конгресс США принял закон, обязывающий президента США приобрести имущество компании по строительству канала, акции железной дороги Панамской компании и полоску земли у Колумбии шириной 10 миль для сооружения, поддержания и управления каналом с правом юрисдикции на упомянутой территории. 22 января 1903 года посол Колумбии Томас Эрран и госсекретарь США Джон Хей подписали договор, по которому Колумбия отдавала в аренду Соединенным Штатам сроком на 100 лет полоску земли для сооружения Панамского канала. За санкцию правительства Колумбии, которой принадлежала территория Панамы, на передачу концессии США соглашались уплатить единовременно 10 млн долларов и затем по истечении 9 лет — ежегодно по 250 тысяч долларов при сохранении суверенитета Колумбии над зоной Панамского канала.

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Строительство началось под эгидой Министерства обороны США, а Панама фактически стала протекторатом США.

К сооружению канала военное министерство США приступило в 1904 году. Главным инженером канала стал Джон Фрэнк Стивенс. На строительство потребовалось 10 лет, $400 млн и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, около 5600 человек погибло. Утром 13 октября 1913 года президент США Томас Вудро Вильсон в присутствии многочисленных высокопоставленных гостей, собравшихся в Белом доме, направился к специальному столику и величественным жестом нажал на золочёную кнопку. И в то же мгновение мощный взрыв сотряс влажный тропический воздух в четырёх тысячах километрах от Вашингтона, на Панамском перешейке. Двадцать тысяч килограммов динамита разрушили у города Гамбоа последнюю преграду, разделявшую воды Атлантического и Тихого океанов. Кабель длиной в четыре тысячи километров, соединявший динамит в глубине перемычки у Гамбоа с Белым домом, послушно выполнил волю президента.

Напомним, днем ранее мы вспоминали спам и патент на письменную ручку.