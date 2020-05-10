День в истории: 3 мая - Спам и патент на письменную ручку

В этот день, 3 мая, произошли такие события.

Патент на первую письменную ручку

Ручка Паркер altec-rostov.com.ru

Родившись в штате Висконсин в 1863 году, Джордж Сэффорд Паркер в возрасте 17 лет начал работать в Телеграфной школе (где он позднее открыл первое из трех своих основных производственных предприятий).

Ответив на объявление о приеме на работу в школу, он сэкономил 55 долларов на трудоустройстве и через год оказался в штате. Для того чтобы получить прибавку к низкой зарплате, Джордж Паркер стал «агентом» по продаже перьевых ручек компании «The John Holland Fountain Pen Company». В основном он продавал эти ручки своим студентам.

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Подобно многим ручкам того времени, эти перьевые ручки часто страдали от технических недостатков и нуждались в постоянном уходе и ремонте. Получив много жалоб от своих учащихся, Джордж Паркер счел себя обязанным ремонтировать ручки, и репутация его послепродажного обслуживания росла.

Он разбирал некачественные ручки, ремонтировал, а затем возвращал учащимся. В конце концов, Джордж Паркер решил, что ему нужно искоренить эти неисправности вместо того, чтобы только устранять их. Поэтому, вооружившись своим знанием механизмов, он спроектировал и, наконец, собрал собственную перьевую ручку.

Менее чем через год Джордж Сэффорд Паркер уже занимался предпринимательством в сфере ручек. С 1888 года «Parker Pen Company» ставит своей целью изготовление самой лучшей ручки.

В 1904 году компания разработала и 3 мая запатентовала первую письменную ручку с механической системой набора чернил, которая представляла собой практичный резиновый мешочек. А в 1906 году на рынок была выпущена ручка EMBLEM с нанесенными на нее эмблемами тайных обществ.

Эта ручка явилась прототипом сегодняшних изделий направления B-to-B (предназначенных для корпоративных рынков).

Придерживаясь традиции превосходства, заложенной еще тогда, когда Джордж Паркер решил делать «что-то лучше», с течением времени компания только приумножила доставшуюся ей в наследство гордость за свою марку. От учителя до изготовителя ручек и основателя корпорации – вся история Джорджа Паркера с ее более чем скромного начала развилась в классическую быль о том, как решимость и изобретательность одного человека сформировали целую отрасль.

День рождения Спама

Спам vladtime.ru

Дата 3 мая считается Днем рождения спама – головной боли хозяев электронных почтовых ящиков, в связи с тем, что в этот день в 1978 году было отправлено первое официально зарегистрированное нежелательное рекламное сообщение.

И хотя спам – навязчивая реклама, рассылаемая абонентам без их разрешения, появился почти сорок лет назад, однако лишь в 1990-е годы, в эпоху массового распространения интернета, мир узнал истинный масштаб «стихийного бедствия», в которое превратился спам. Такое название «электронному мусору» дал в 1993 году системный администратор Usenet Джоэл Фер.

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Первое спам-сообщение 400 получателям разослала 3 мая 1978 года компания DEC – уже не существующая фирма по изготовлению электронной техники, которая таким образом решила продвинуть на рынок свои новые мини-компьютеры. Объявление было разослано по сети Арпанет (Arpanet), которая была предшественницей современного Интернета.

Арпанет был создан в 1968 году по заказу министерства обороны США как средство передачи информации на случай атомной войны. Первоначально к нему были подключены несколько ведущих университетов штата Калифорния, но вскоре сеть распространилась на весь западный мир. Арпанет прекратил существование в 1990 году, когда он окончательно технически устарел.

Название «СПАМ» (SPiced hAM) носит марка мясных консервов – пряный колбасный фарш из свинины. После Второй мировой войны, в период, когда на британских островах действовала карточная система, «СПАМ» был одним из немногих мясных продуктов, находившихся в свободной продаже.

В 1970 году на британские телеэкраны вышла комедия, в которой было изображено кафе, где все блюда были приготовлены из «СПАМ», который усиленно навязывался клиентам. Так эти консервы стали символом назойливой рекламы.

Сейчас спам, по выражению экспертов, вырос в целую мощную теневую индустрию, ежедневно рассылающую более ста миллиардов электронных посланий, многие из которых содержат компьютерные вирусы.

По данным статистики, до 85% всех электронных сообщений, рассылаемых в Интернете, – это спам, ненужная информация. Значительное число таких писем направляется высокотехнологичными бандами через захваченные с помощью вирусов компьютеры.

Спам широко используется для осуществления самых разнообразных преступных, мошеннических операций, в том числе для похищения информации о банковских счетах.

Всемирный день Солнца

День Солнца YouTube.com

Начиная с 1994 года в разных странах 3 мая отмечается День Солнца (Sun Day), иногда называемый Всемирным днем ​​Солнца или Международным днем ​​Солнца.

Солнце — ближайшая к Земле звезда, все другие находятся от нас неизмеримо дальше. Например, ближайшая к нам звезда Проксима из системы aльфа Центавра находится на расстоянии 4,22 световых лет от Солнца.

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Для Земли Солнце — мощный источник космической энергии. Оно дает свет и тепло, необходимые для растительного и животного мира, и формирует важнейшие свойства атмосферы Земли.

В целом, Солнце определяет экологию планеты. Без него не было бы и воздуха, необходимого для жизни, — воздух превратился бы в жидкий азотный океан вокруг замерших вод и обледеневшей суши. Для нас, землян, важнейшая особенность Солнца в том, что около него возникла наша планета, и на ней появилась жизнь.

Солнце, ветер, морские волны и биомасса являются энергетическим сырьем, которое постоянно окружает нас и которое легко использовать. Его не надо добывать из земли. Оно не приводит к образованию радиоактивных отходов, а токсичных совсем не производит. Это возобновляемая энергия.

Чтобы привлечь внимание к возможностям использования возобновляемых источников энергии и напомнить, что Солнце жизненно важно для жизни на Земле, Европейское отделение Международного общества солнечной энергии (МОСЭ) (ISES-Europe) и организует на добровольной основе ежегодное проведения 3 мая Дня Солнца.

Энтузиасты и профессионалы, общественные организации и фирмы по всей Европе организуют мероприятия различного рода, связанные с демонстрацией возможностей солнечной энергии.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый реактивный самолет и масштабный сетевой вирус.