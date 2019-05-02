День в истории: 2 мая - Первый реактивный самолет и масштабный сетевой вирус

В этот день, 2 мая, произошли такие события.

День рождения Генриха Густава Магнуса

Генрих Густав Магнус Wikipedia.org

Генрих родился в еврейской семье, принял христианство.

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Изучал физику и химию 6 лет — сначала в Берлинском университете, затем ещё год (1828) в Стокгольме, в лаборатории Йёнса Берцелиуса, а впоследствии в Париже у Гей-Люссака и Тенара. В 1831 году Магнус был приглашен лектором физики и технологии в Берлинский университет, потом был профессором физики до 1869 года. В 1840 году Магнус избран членом Берлинской академии, с 1854 года состоял членом-корреспондентом Петербургской академии наук.

Магнус неутомимо работал всю свою жизнь над разнообразнейшими вопросами физики и химии. Еще студентом (1825) он опубликовал первую свою работу о самовозгорании металлических порошков, в 1828 году открыл названную его именем платиновую соль (PtCl 2NH3). В 1827-33 годах занимался преимущественно химией, затем работами в области физики. Из этих последних наиболее известны исследования над поглощением газов кровью (1837-45), над расширением газов от нагревания (1841-44), над упругостями паров воды и водных растворов (1844-54), над термоэлектричеством (1851), электролизом (1856), индукцией токов (1858-61), теплопроводностью газов (1860), поляризацией лучистого тепла (1866-68) и вопросом о теплоцветности газов (с 1861).

Первый рейс реактивного самолета с пассажирами

Комета-1 Wikipedia.org

Де Хевилленд DH.106 «Комета» (англ. de Havilland DH.106 Comet) — первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер, предназначенный для выполнения рейсов малой и средней протяжённости.

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Регулярные реактивные полёты начались 2 мая 1952 года, когда G-ALYP (Yoke Peter) покинул Лондон, чтобы совершить полёт согласно расписанию по маршруту Лондон — Рим — Бейрут — Хартум — Энтеббе — Ливингстон — Йоханнесбург. В дальнейшем девять «Комет-1», принадлежащих BOAC, обслуживали линии компании в Африке и на Дальнем востоке.

Хотя «Комета» не была первым реактивным пассажирским самолётом (первым считается экспериментальная реактивная версия Vickers VC.1, построенная в единственном экземпляре), тем не менее эту модель по праву считают первым настоящим авиалайнером, который с самого начала именно таким и задумывался, проектировался и строился серийно.

Сетевой червь Sasser

Ошибка перед перезагрузкой pchell.com

В течение нескольких дней червь «заразил» порядка 250 тысяч компьютеров по всему миру. Когда Sasser проникал в машину, он сканировал интернет для поиска других компьютеров с незакрытой дырой и посылал им самого себя. Но особого вреда червь не причинял — он только перезагружал компьютер.

Распространялся Sasser по глобальным сетям, используя для своего размножения уязвимость в службе LSASS Microsoft Windows. Червь опасен тем, что он для заражения компьютера не требует какого-либо взаимодействия с пользователем атакуемой машины. Признаком заражения компьютера является сообщение об ошибке LSA Shell (Export version) и следующее за ним сообщение о необходимости перезагрузить компьютер из-за ошибки процесса lsass.exe. Данные сообщения будут появляться не только при первом заражении, но и при каждой последующей атаке.

Автором червя оказался 17-летний немецкий хакер Свен Яшан. Он был вычислен и задержан в мае 2004 года с помощью информаторов. За его поимку компания Microsoft объявила материальное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов. В июле 2005 года суд города Фердена признал Яшана виновным в манипулировании данными, компьютерном саботаже и проникновении в корпоративные сети. Хакера приговорили к 1 году и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, включая 30 часов общественных работ на время испытательного срока. Несмотря на огромный экономический ущерб от распространения Sasser, факт корыстной заинтересованности Свена доказан не был; судьи посчитали, что он действовал лишь в целях самовыражения.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первые почтовые марки и первый небоскреб.