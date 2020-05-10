День в истории: 1 мая - Первые почтовые марки и первый небоскреб
Вспыхнула сверхновая звезда SN 1006
Сверхновая звезда SN 1006 вспыхнула в 1006 году в созвездии Волк. На Земле ее зарегистрировали 1 мая 1006 года, однако из-за южного склонения звезды сверхновую можно было уверенно наблюдать только на юге Центральной и в Южной Европе (к югу от 48° с. ш.). Она находится на расстоянии около 6850 световых лет от нас.
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Первые в мире почтовые марки
1 мая 1840 года на лондонском почтамте было необычайно оживленно: в продажу поступили первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила один пенни, синяя – два пенса. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем.
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Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты (1837).
Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.
Начато строительство первого небоскреба
Хотя в предыдущей истории человечества также строились многоэтажные (в том числе узкие) здания и даже целые города из них (например, Шибам в Йемене, Сан-Джиминьяно в Италии), первым небоскрёбом принято считать построенное в 1885 году в Чикаго здание Страховой компании (Home Insurance Building), просуществовавшее до 1931 года.
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Строительство началось 1 мая 1884 года, и первоначально оно имело всего 10 этажей и высоту 42 м; позднее, в 1891 году, были надстроены ещё два этажа, а высота здания выросла до 54,9 м.
Автор проекта — американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни — предложил новаторскую технологию строительства, при которой впервые был использован несущий каркас. Традиционно роль несущей конструкции выполняли внешние стены. Исходя из того, что удельная прочность стали примерно в 50 раз выше, чем у самого качественного бетона и каменной или кирпичной кладки, здания стали опираться на стальной каркас, поддерживающий как внешние, так и внутренние стены.
Благодаря несущему каркасу общую массу сооружений удалось уменьшить почти на треть.
Архитектор не решился полностью отказаться от других несущих конструкций, поэтому здание имело также несущую заднюю стену и гранитные колонны.
Напомним, днем ранее мы вспоминали бесплатный интернет и рождение Гаусса.
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