День в истории: 1 мая - Первые почтовые марки и первый небоскреб

В этот день, 1 мая, произошли такие события.

Вспыхнула сверхновая звезда SN 1006

Остатки сверхновой SN 1006 wikimedia.org/

Сверхновая звезда SN 1006 вспыхнула в 1006 году в созвездии Волк. На Земле ее зарегистрировали 1 мая 1006 года, однако из-за южного склонения звезды сверхновую можно было уверенно наблюдать только на юге Центральной и в Южной Европе (к югу от 48° с. ш.). Она находится на расстоянии около 6850 световых лет от нас.

Читай также: День в истории: Первый искусственный спутник и Луна-3 Китайские и арабские астрономы оставили полное описание этого события. Китайские и арабские астрономы оставили полное описание этого события.

Согласно Истории династии Сун, звезда появилась 1 мая 1006 года в созвездии Ди, восточнее от Волка и на один градус западнее от Центавра. По словам китайского астронома, звезда светила столь ярко, что ночью были хорошо различимы предметы. Некоторые источники говорят, что днём от ее света падала тень.

Египетский арабский астроном Али ибн Ридван в комментариях к Тетрабиблосу Птолемея отметил, что звезда была ярче Венеры в 2,5—3 раза.

Бенедиктинские монахи монастыря Святого Галла подтвердили наблюдения ибн Ридвана, добавив:

“Чудесным образом она то сжималась в размерах, то расплывалась, а иногда совсем гасла“.

Данная запись свидетельствует о том, что вспышка сверхновой относилась к типу Ia. Недавно найденный петроглиф с изображённой на нём сверхновой SN 1006, позволил установить точную дату записи на нем.

Первые в мире почтовые марки

Первая почтовая марка stamp-up.ru

1 мая 1840 года на лондонском почтамте было необычайно оживленно: в продажу поступили первые в мире почтовые марки с портретом королевы Виктории. Черная стоила один пенни, синяя – два пенса. А с 6 мая эти марки разрешили наклеивать на конверты и использовать при пересылке писем.

Читай также: День в истории: Патент на металлическую пробку и День сурка

Автором идеи использования марок для оплаты почтовых отправлений был Роулэнд Хилл, в 1854 году ставший главным почтмейстером Британии. Ему же принадлежит работа по реформированию почты (1837).

Заслуги этого реформатора государственной почтовой службы впоследствии были отмечены присвоением ему титула лорда и денежной премией в 20 тысяч фунтов стерлингов.

Начато строительство первого небоскреба

Первый небоскреб wikimedia.org/

Хотя в предыдущей истории человечества также строились многоэтажные (в том числе узкие) здания и даже целые города из них (например, Шибам в Йемене, Сан-Джиминьяно в Италии), первым небоскрёбом принято считать построенное в 1885 году в Чикаго здание Страховой компании (Home Insurance Building), просуществовавшее до 1931 года.

Читай также: День в истории: Первые комиксы и создание Киевнаучфильма

Строительство началось 1 мая 1884 года, и первоначально оно имело всего 10 этажей и высоту 42 м; позднее, в 1891 году, были надстроены ещё два этажа, а высота здания выросла до 54,9 м.

Автор проекта — американский архитектор Уильям Ле Барон Дженни — предложил новаторскую технологию строительства, при которой впервые был использован несущий каркас. Традиционно роль несущей конструкции выполняли внешние стены. Исходя из того, что удельная прочность стали примерно в 50 раз выше, чем у самого качественного бетона и каменной или кирпичной кладки, здания стали опираться на стальной каркас, поддерживающий как внешние, так и внутренние стены.

Благодаря несущему каркасу общую массу сооружений удалось уменьшить почти на треть.

Архитектор не решился полностью отказаться от других несущих конструкций, поэтому здание имело также несущую заднюю стену и гранитные колонны.

Напомним, днем ранее мы вспоминали бесплатный интернет и рождение Гаусса.