День в истории: 30 апреля - Бесплатный интернет и рождение Гаусса

В этот день, 30 апреля, произошли такие события.

День рождения Карла Фридриха Гаусса

nat-geo.ru

Карл Фридрих Гаусс родился 30 апреля 1777 года в Брауншвейге, в семье водопроводчика.

Уже в детском возрасте проявил ярко выраженные математические способности. В 1795-1798 годах учился в Геттингенском университете. В 10-летнем возрасте решил задачу о суммировании чисел от 1 до 100, чем обратил на себя внимание учителя и тот начал заниматься с ним индивидуально. 30 марта 1796 решил задачу о построении правильного 17-угольника, что явилось поворотным пунктом в жизни Гаусса. Он решает посвятить себя не филологии, а исключительно математике.

С 1807 года – профессор математики и астрономии Геттингенского университета и одновременно директор обсерватории. К концу учебы подготовил фундаментальную работу по теории чисел и высшей алгебре «Арифметические исследования».

Мировую известность Гаусс приобрел после разработки им метода вычисления эллиптической орбиты планеты по трем наблюдениям. Применение этого метода к малой планете Церера дало возможность вновь найти ее на небе после того, как она была утеряна вскоре после ее открытия Дж.Пиацци в 1801 году.

В фундаментальной работе «Теория движения небесных тел» (1809) Гаусс изложил методы вычисления планетных орбит, с небольшими усовершенствованиями используемые и в настоящее время.

Иностранный почетный член Петербургской АН с 1824 года. Его имя занесено на карту Луны.

Умер Карл Фридрих Гаусс 23 февраля 1855 года в Геттингене.

День рождения Клода Элвуда Шеннона

Клод Элвуд Шеннон родился 30 апреля 1916 года в Петоски, Мичиган, США. Он считается “отцом информационного века“.

Является основателем теории информации, нашедшей применение в современных высокотехнологических системах связи. Предоставил фундаментальные понятия, идеи и их математические формулировки, которые в настоящее время формируют основу для современных коммуникационных технологий.

В 1948 году предложил использовать слово “бит“ для обозначения наименьшей единицы информации (в статье “Математическая теория связи“). Кроме того, понятие энтропии было важной особенностью теории Шеннона. Он продемонстрировал, что введённая им энтропия эквивалентна мере неопределённости информации в передаваемом сообщении.

Статьи Шеннона “Математическая теория связи“ и “Теория связи в секретных системах“ считаются основополагающими для теории информации и криптографии.

Клод Шеннон был одним из первых, кто подошёл к криптографии с научной точки зрения, он первым сформулировал её теоретические основы и ввёл в рассмотрение многие основные понятия. Шеннон внёс ключевой вклад в теорию вероятностных схем, теорию игр, теорию автоматов и теорию систем управления — области наук, входящие в понятие «кибернетика».

Бесплатный интернет

Первый веб-сервер Wikipedia.org

В 1992 году в Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

Но еще в 1989 году, работая в CERN, Бернерс-Ли предложил проект, известный как Всемирная паутина. Проект подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных между собой гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации. Проект Паутины был предназначен для учёных CERN и первоначально использовался во внутренней сети CERN. Для осуществления проекта Тимом Бернерсом-Ли (совместно с его помощниками) были изобретены идентификаторы URI (и, как частный случай, URL), протокол HTTP и язык HTML. Эти технологии легли в основу современной Всемирной паутины. В период с 1991 по 1993 год Бернерс-Ли усовершенствовал технические спецификации стандартов и опубликовал их.

В рамках проекта Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер «httpd» и первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT, называвшийся «WorldWideWeb» (позднее «Nexus», чтобы избежать путаницы между названием технологии («Всемирная сеть») и названием браузера). Этот браузер был одновременно и WYSIWYG-редактором (англ. WYSIWYG от What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»), его разработка велась с октября по декабрь 1990 года. Программа работала в среде «NeXTStep» и начала распространяться по Интернету летом 1991 года.

Первый в мире веб-сайт Бернерс-Ли создал по адресу http://info.cern.ch (теперь сайт хранится в архиве). Этот сайт появился онлайн в Интернете 6 августа 1991 года. На этом сайте описывалось, что такое Всемирная паутина, как установить веб-сервер, как заполучить браузер и т. п. Этот сайт также являлся первым в мире интернет-каталогом, потому что позже Тим Бернерс-Ли разместил и поддерживал там список ссылок на другие сайты.

